Kristen Stewart y su novia congelaron sus óvulos por si quieren tener hijos

La actriz Kristen Stewart reveló que tanto ella como su prometida, la guionista y también actriz Dylan Meyer, se sometieron al proceso de congelar sus óvulos por si en un futuro próximo deciden tener hijos.

En una entrevista para el podcast “Not Skinny But Not Fat”, la estrella de “Crepúsculo” dijo que entre sus planes a largo plazo está la posibilidad de formar una familia y tener hijos, y aunque de momento no tiene contemplada una fecha exacta para esta etapa, la actriz y su pareja decidieron congelar sus óvulos para cuando llegue el momento.

“Hemos hecho cosas realmente molestas como congelar nuestros óvulos y esas cosas. Así que, si queremos, podemos”, aseguró.

La criopreservación de óvulos o comúnmente conocido como la congelación de óvulos es una medida que muchas parejas consideran para planificar su futuro y tener la opción de ser padres cuando estén listos. Este gesto demuestra el compromiso y la visión a largo plazo de Stewart y Meyer en su relación.

Kristen Stewart y Dylan Meyer se conocieron en 2019 y desde entonces han compartido momentos significativos en sus vidas. Meyer, guionista y actriz, ha sido una compañera constante en la vida de Stewart, brindándole un espacio seguro para expresarse y ser ella misma.

Después de dos años desde que hicieron público su noviazgo, Stewart anunció en 2021 que ambas estaban comprometidas, y según fuentes cercanas a la revista People, están "absolutamente enamoradas y disfrutan de una vida centrada en la felicidad y el bienestar mutuo".