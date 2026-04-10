Laura Bozzo se enfurece con la prensa y amenaza con llamar a la policía: 'Se están riendo de mí'

La controvertida presentadora peruana, mostró su frustración hacia los medios de comunicación en un tenso momento ocurrido en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México.

La exestrella de La Casa de los Famosos se enfrentó a un grupo de reporteros que la abordaron con preguntas sobre el conflicto legal que mantiene con la actriz Irina Baeva y el actor Gabriel Soto. En un inesperado estallido de ira, Bozzo dejó claro su malestar, enfrentando a los periodistas con un mensaje claro: "¡No es risa esto, ¿ok?!".

Este altercado fue capturado en video y rápidamente se difundió en las redes sociales, donde los seguidores de Bozzo y los medios de comunicación mostraron su sorpresa ante la fuerte reacción de la presentadora. En las imágenes, se observa cómo Bozzo, visiblemente molesta, intenta alejarse de los reporteros mientras expresa en voz alta su incomodidad. "¡Listo, gracias! Me voy a caer", comentó Bozzo al intentar evitar el tema y marcharse, pero la insistencia de los medios continuó. Fue entonces cuando, con voz firme y llena de angustia, la presentadora lanzó una amenaza: "Señores, voy a llamar la policía. ¡De verdad! No es risa esto, ¿ok?"

Parece que la presión a la que Bozzo se vio sometida comenzó a afectarla emocionalmente. En un intento por calmarse, se ubicó en una esquina, cerca de un barandal, mientras los reporteros seguían acorralándola. En ese momento, el presentador de televisión Sebastián Reséndiz, quien también se encontraba en el lugar, se acercó a ella para ofrecerle apoyo. "Vente, Lurita, yo te acompaño. ¡Vámonos!", expresó Reséndiz, tratando de calmar la situación.

A pesar de los esfuerzos por tranquilizarla, Bozzo continuó visiblemente afectada y confesó a los presentes que no se encontraba bien debido a una reciente lesión que había sufrido, lo que aumentaba su nivel de estrés y ansiedad. "Si estoy así es porque me está doliendo mucho, por favor", dijo entre lágrimas, dejando claro que, además del conflicto legal, estaba atravesando un mal momento físico.

Más tarde, Laura Bozzo aprovechó la oportunidad para aclarar su situación legal con Irina Baeva, a quien mencionó como una de las responsables del conflicto. La exconductora de Laura en América explicó que está en diálogo con el abogado de Baeva para resolver el asunto legal que ambas habían estado enfrentando. "No tiene nada que ver con Irina Baeva, al contrario, su abogado y el mío están conversando para terminar con este problema", afirmó. Además, dejó en claro que Gabriel Soto no estaba involucrado directamente en el litigio. "Gabriel Soto no tiene nada que ver, es ella. Y con ella estamos arreglando todo porque tanto ella como yo hemos tenido problemas con ese abogado, ¿no?"

Según Bozzo, su abogado ya está gestionando todo el proceso legal, lo que le da tranquilidad de que el problema está en vías de solución. "Ese tema para mí ya está cerrado. Ni ella lo habla porque su abogado lo ve, ni yo lo hablo porque mi abogado lo está viendo", agregó, asegurando que, a pesar de las tensiones mediáticas, se está trabajando para resolver el conflicto de manera privada.

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Este episodio subraya la complicada relación que Laura Bozzo mantiene con la prensa, así como su tendencia a perder el control cuando se siente atacada. A lo largo de su carrera, la figura de Bozzo ha sido una de las más polémicas y divisivas en el mundo del entretenimiento, enfrentándose no solo a problemas legales, sino también a duras críticas por su estilo provocador y su comportamiento frente a las cámaras.

Mientras tanto, los medios de comunicación continúan siguiendo de cerca cada paso de Laura Bozzo, alimentando una narrativa de tensión constante entre la presentadora y los periodistas. Esta última explosión de rabia podría ser un reflejo de la presión a la que la televisiva se ve sometida, mientras sigue enfrentando múltiples desafíos personales y profesionales.