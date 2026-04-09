Daddy Yankee será reconocido como Persona del Año durante homenaje en los Latin Grammy

La ceremonia se llevará a cabo el próximo 11 de noviembre en la ciudad de Las Vegas, en el marco del evento, en una gala que reunirá a grandes figuras de la industria.

El ícono del reguetón Daddy Yankee será distinguido como Persona del Año 2026 por la Academia Latina de la Grabación, un reconocimiento que celebra su impacto en la música latina y su influencia cultural a nivel mundial.

El artista puertorriqueño, cuyo nombre real es Ramón Luis Ayala Rodríguez, ha sido seleccionado por su trayectoria de casi tres décadas como cantante, compositor e intérprete, además de su contribución al crecimiento del género urbano y sus esfuerzos humanitarios. Su carrera ha sido clave en la expansión internacional del reguetón, consolidándolo como uno de los estilos más influyentes del panorama musical contemporáneo.

Desde la organización, destacaron el peso histórico de su figura dentro de la industria. “Daddy Yankee ha sido una figura determinante en el ascenso global de la música latina”, afirmó Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación. “Su liderazgo, disciplina y visión abrieron camino a un género e impulsaron a toda una generación de creadores, y hoy mantiene plena vigencia. Nos honra reconocerlo como la Persona del Año 2026 de La Academia Latina de la Grabación”.

El propio artista reaccionó con emoción ante el anuncio, calificando el reconocimiento como uno de los momentos más importantes de su vida. “Este reconocimiento de La Academia Latina de la Grabación es un sueño hecho realidad. Significa mucho porque representa más que una carrera de éxito; es un reconocimiento a los años de disciplina, de lucha, de fe y de compromiso con nuestra cultura”, expresó. “Recibir algo así es honrar a Puerto Rico, a todos los latinos y, específicamente, a toda esa generación que creyó en nuestra música cuando nadie la entendía”.

La historia de Daddy Yankee comenzó en los barrios de Las Lomas y Villa Kennedy, en San Juan, Puerto Rico, donde encontró en la música una forma de expresar una realidad social marcada por desafíos como la violencia y la exclusión. Con el paso del tiempo, su propuesta artística se transformó en un fenómeno cultural que conectó con millones de personas en todo el mundo.

El momento que cambió el rumbo de su carrera llegó en 2004 con el lanzamiento de Barrio fino, un álbum que redefinió el sonido latino del siglo XXI. Con más de ocho millones de copias vendidas y 24 semanas consecutivas en el primer lugar de Billboard Top Latin Albums, el disco se convirtió en un punto de inflexión para el género urbano. A esto se sumó el éxito global de Gasolina, tema que abrió las puertas del reguetón a audiencias internacionales y marcó el inicio de su expansión global.

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A partir de entonces, el artista consolidó una carrera llena de éxitos como Limbo, Dura y Con calma, canciones que dominaron las listas musicales en múltiples países. Su impacto también quedó reflejado en el fenómeno Despacito, colaboración con Luis Fonsi y Erika Ender, que rompió récords históricos al mantenerse durante 16 semanas en el número uno del Billboard Hot 100 y acumular miles de millones de reproducciones a nivel mundial.

En 2022, el cantante anunció su retiro de la música profesional con el álbum Legendaddy y la gira La Última Vuelta World Tour, considerada una de las más exitosas en la historia de la música latina. Sin embargo, su vínculo con la música no terminó ahí. En su etapa más reciente, ha explorado una faceta más introspectiva, enfocada en mensajes de transformación personal, espiritualidad y valores.

Su nuevo trabajo discográfico, Lamento en baile, refleja esta evolución artística. Dentro de este proyecto destaca el sencillo Sonríele, que logró posicionarse en el primer lugar de Billboard Latin Airplay, demostrando que su vigencia en la industria sigue intacta.

El reconocimiento como Persona del Año 2026 no solo celebra la carrera de Daddy Yankee, sino también su papel como pionero de un movimiento que transformó la música global. Su legado trasciende generaciones y continúa inspirando a nuevos artistas, consolidándolo como una de las figuras más influyentes en la historia de la música latina.