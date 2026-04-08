Zendaya pierde el trono en taquilla: 'The Drama' queda detrás de grandes estrenos de 2026

Después de casi una década consolidándose como una de las figuras más sólidas en la industria cinematográfica, Zendaya enfrenta un giro inesperado en su trayectoria en taquilla.

Su más reciente película, The Drama, no logró liderar el fin de semana de estreno, rompiendo así una racha de éxitos que se mantenía desde hace años y posicionándose en el tercer lugar durante el competitivo periodo de Pascua.

El desempeño de la cinta, producida por A24, marca un contraste notable frente a los resultados que la actriz venía acumulando desde Smallfoot, la última ocasión en la que no debutó en el primer puesto. Desde entonces, producciones como Spider-Man: Far From Home, Space Jam: A New Legacy, Dune, Spider-Man: No Way Home, Dune: Part Two y Challengers dominaron sus respectivos estrenos, consolidando su imagen como una garantía comercial en Hollywood.

En esta ocasión, sin embargo, el panorama fue distinto. “The Drama”, dirigida por Kristoffer Borgli y protagonizada también por Robert Pattinson, recaudó alrededor de 14,4 millones de dólares, una cifra destacable para una producción independiente, pero insuficiente frente a dos gigantes del momento. En segundo lugar se ubicó Proyecto Fin del Mundo, protagonizada por Ryan Gosling, que continúa mostrando fuerza en su tercera semana. En la cima, con cifras récord, se posicionó Super Mario Galaxy: la película, que arrasó en taquilla y se perfila como el mayor éxito comercial del año.

La cinta animada logró un impresionante debut de 48,3 millones de dólares en su primer día, alcanzando un total de 130,9 millones durante el fin de semana festivo, superando incluso las expectativas más optimistas. Este resultado la coloca como una de las producciones más exitosas en periodos de festividad, siguiendo la estela del fenómeno generado por entregas anteriores de la franquicia.

A pesar de no liderar la taquilla, “The Drama” ha logrado posicionarse como uno de los títulos más comentados del momento. La película gira en torno a una pareja comprometida cuya relación se tambalea cuando el personaje de Zendaya revela un secreto que cambia por completo la dinámica entre ambos. Este giro narrativo ha sido descrito como controvertido y ha generado opiniones divididas, incluso antes de su estreno oficial.

La producción cuenta además con el respaldo de Ari Aster, reconocido por su estilo provocador en títulos como Hereditary, lo que ha contribuido a elevar las expectativas y también las críticas en torno al proyecto. El elenco incluye nombres como Alana Haim, Mamoudou Athie, Hailey Benton Gates y Zoë Winters, quienes acompañan a los protagonistas en esta propuesta de comedia negra que apuesta por incomodar al espectador.

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Más allá de los números, este resultado no necesariamente representa un retroceso definitivo para Zendaya, sino un punto de inflexión en una carrera caracterizada por la versatilidad. La actriz tiene en agenda varios proyectos de alto perfil que podrían devolverla rápidamente al primer lugar. Entre ellos destaca The Odyssey, dirigida por Christopher Nolan, cuyo estreno está previsto para julio. A esto se suma Spider-Man: Brand New Day, que llegará semanas después, y Dune: Part Three, donde compartirá pantalla nuevamente con Timothée Chalamet y Pattinson.

El desempeño de “The Drama” también abre una conversación más amplia sobre el lugar del cine independiente en un mercado dominado por grandes franquicias y producciones de alto presupuesto. Aunque no logró imponerse en taquilla, su impacto mediático demuestra que las historias arriesgadas siguen teniendo un espacio relevante dentro del ecosistema cinematográfico.

Así, la caída de Zendaya del primer puesto no se presenta como un fracaso, sino como una pausa en una racha excepcional. En una industria donde el éxito se mide tanto por cifras como por conversación, “The Drama” ha cumplido con creces en mantenerse en el centro del debate, confirmando que incluso fuera del número uno, la actriz sigue siendo una de las figuras más influyentes del cine actual.