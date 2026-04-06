Shiloh debuta en el K-pop y su parecido con Angelina Jolie deja boquiabiertos

En las imágenes difundidas, Shiloh no solo aparece en escenas casuales, sino que también integra una coreografía grupal , compartiendo espacio con la propia Dayoung y un equipo de bailarines profesionales, lo que sugiere un rol activo dentro del videoclip.

El nombre de Shiloh Nouvel Jolie volvió a acaparar titulares internacionales, pero esta vez no por su vida privada, sino por un inesperado paso en la industria musical.

La joven de 19 años fue identificada en el adelanto del nuevo videoclip de la artista surcoreana Dayoung, desatando una ola de reacciones en redes sociales y posicionándose como uno de los temas más comentados del momento.

El teaser del sencillo “What’s a Girl to Do”, publicado por la compañía Starship Entertainment, dura menos de 30 segundos, pero fue suficiente para captar la atención global. En el clip, varios seguidores notaron la presencia de una joven con rasgos familiares inconfundibles, lo que llevó rápidamente a confirmar que se trataba de Shiloh, hija de Angelina Jolie y Brad Pitt. La reacción fue inmediata: comentarios destacando su parecido con su madre y el impacto de verla en un contexto artístico diferente dominaron las plataformas digitales.

Sin embargo, lo más llamativo del caso no es su aparición, sino la manera en que llegó al proyecto. Lejos de un acceso privilegiado por su apellido, la joven habría sido seleccionada a través de un proceso competitivo. Según explicó un representante de Starship Entertainment, “Realizamos una audición abierta en EE.UU. para seleccionar a los intérpretes del video musical de Dayoung. Entre los participantes había varios artistas afiliados a un crew de baile llamado Culture”. La declaración añade un elemento clave: “Shiloh fue seleccionada en la ronda final y terminó uniéndose al video musical. Incluso después del rodaje, no sabíamos que era hija de Angelina Jolie y Brad Pitt; lo descubrimos por casualidad recientemente”.

Este dato refuerza la idea de que su participación responde a mérito artístico más que a su linaje. En las imágenes difundidas, Shiloh no solo aparece en escenas casuales, sino que también integra una coreografía grupal, compartiendo espacio con la propia Dayoung y un equipo de bailarines profesionales, lo que sugiere un rol activo dentro del videoclip.

El debut no resulta completamente inesperado para quienes han seguido su evolución. Durante los últimos años, Shiloh ha desarrollado un interés constante por la danza, entrenando en el reconocido Millennium Dance Complex, uno de los centros más prestigiosos en formación coreográfica. Videos virales desde 2022 evidencian su progreso técnico, incluyendo presentaciones con temas como “Vegas” de Doja Cat, donde ya mostraba soltura y disciplina.

Su compromiso ha sido respaldado por profesionales del medio. El coreógrafo Kolanie Marks destacó su dedicación en declaraciones públicas: “Es alguien con quien he trabajado por un par de años. Mi estilo es difícil para mucha gente y ella se ha dedicado a entenderlo”. Además, subrayó su constancia con una afirmación contundente: “No solo entrena conmigo, lo hace con muchas otras personas. Sea lo que sea que el baile signifique para ella, está comprometida”.

El interés que ha generado su aparición también se explica por el contraste con su perfil mediático. A diferencia de otros hijos de celebridades, Shiloh ha mantenido una postura reservada frente a la fama. De hecho, su madre, Angelina Jolie, ha sido clara al respecto, señalando: “Realmente no les gusta nada de la parte de ser celebridad, especialmente a Shiloh, que la odia”. Esta declaración, hecha en 2025, refuerza la percepción de que su incursión artística responde a una búsqueda personal más que a una estrategia mediática.

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A nivel personal, la joven también ha marcado distancia de su identidad pública. Tras cumplir la mayoría de edad, eliminó legalmente el apellido “Pitt” y adoptó el nombre Shiloh Nouvel Jolie, además de utilizar “Shi Jolie” en algunos espacios artísticos, lo que refleja una intención clara de construir su propio camino.

El videoclip completo de “What’s a Girl to Do” se estrenará el 7 de abril, momento en el que se podrá apreciar en detalle su participación. Mientras tanto, el adelanto ya ha cumplido su cometido: posicionar a Shiloh en el radar internacional no solo como hija de dos estrellas de Hollywood, sino como una joven que empieza a abrirse paso en el competitivo mundo del entretenimiento por cuenta propia.