Antonio Banderas y su inquebrantable hermandad en Málaga: la otra cara del actor

La ciudad de Málaga vive uno de los momentos más emblemáticos de su Semana Santa , y en ese escenario hay una presencia que se ha vuelto imprescindible.

Lejos de los focos de Hollywood, el intérprete regresa cada año a su tierra natal para cumplir con una promesa personal que, con el paso del tiempo, se ha transformado en una tradición profundamente arraigada.

Desde hace más de dos décadas, Banderas participa activamente en la procesión de la María Santísima de Lágrimas y Favores, donde desempeña el rol de mayordomo dentro de las Reales Cofradías Fusionadas. Esta hermandad, con raíces que se remontan al siglo XVI, representa una de las instituciones religiosas más antiguas de la ciudad, resultado de la unión de varias cofradías históricas que han mantenido viva la esencia de la celebración a lo largo de los siglos.

El compromiso del actor no se limita a una aparición simbólica. Su implicación es constante y profunda, participando en los preparativos, en los actos previos y en el desarrollo mismo de la procesión. La sede de la hermandad, la Parroquia de San Juan Bautista, tiene además un significado especial para él: allí fue bautizado y también despidió a sus padres, lo que refuerza el vínculo emocional que mantiene con esta tradición.

A lo largo de los años, Antonio Banderas ha insistido en destacar que la Semana Santa trasciende lo religioso para convertirse en un espacio de solidaridad y compromiso social. Su visión queda reflejada en una frase que ha repetido en múltiples ocasiones y que resume su enfoque contemporáneo de la celebración: “Yo siempre llamo a la Semana Santa con las tres S: Semana Santa Solidaria. Esa es la semana del siglo XXI, no hay otra”. Este mensaje ha contribuido a reforzar el carácter benéfico de la festividad, alineado con el trabajo de la fundación vinculada a la hermandad.

La Fundación Lágrimas y Favores, impulsada en parte por el entorno de la cofradía, ha logrado canalizar millones de euros hacia proyectos sociales, consolidando la dimensión altruista de esta tradición. En 2025, la cifra acumulada superó los 3,5 millones de euros destinados a iniciativas solidarias, lo que evidencia el impacto real de estas acciones más allá del simbolismo religioso.

Te puede interesar: Billie Eilish: muere hombre que la acosó tras ser arrollado por tren en Nueva York

Te puede interesar: Eddy Herrera emociona a Panamá con su anuncio para el Sandra Fest: 'No se lo pueden perder'

El actor no recorre este camino solo. En ediciones recientes, ha estado acompañado por su pareja, Nicole Kimpel, y por su hermano, Chico Banderas, reforzando el carácter familiar de una tradición que mezcla lo íntimo con lo colectivo. Además, su participación incluye momentos destacados como la interpretación del himno de la hermandad, una escena que cada año emociona tanto a los asistentes como a los propios miembros de la cofradía.

La presencia de figuras públicas en la Semana Santa malagueña no es un hecho aislado. Personalidades del mundo del espectáculo también se suman a estas celebraciones, muchas veces desde el anonimato que otorgan las túnicas procesionales. Entre ellas, nombres como Terelu Campos y Carmen Borrego, quienes forman parte de un fenómeno que refleja la capacidad de la festividad para integrar tradición y modernidad.

Sin embargo, no todos los años han sido iguales. En 2024, la lluvia obligó a suspender la procesión en el último momento, cuando todo estaba listo para salir a las calles. En esa ocasión, Antonio Banderas decidió permanecer en el templo junto a los hermanos de la cofradía, especialmente acompañando a los más jóvenes, a quienes dirigió un mensaje cargado de simbolismo: “la Semana Santa es una metáfora de la vida: a veces toca lágrimas y a veces, favores”. Sus palabras establecieron un paralelismo directo con la imagen titular, reforzando la dimensión emocional de la experiencia.

En 2026 las previsiones meteorológicas han sido más favorables, permitiendo que la procesión vuelva a recorrer las calles de Málaga con normalidad. Así, la promesa de Banderas continúa intacta, consolidándose no solo como un acto de fe, sino como un símbolo de identidad, solidaridad y pertenencia que trasciende generaciones y fronteras.