Leire Martínez, vocalista que reemplazó a Amaia Montero en la Oreja de Van Gogh abandona la banda

17 años después de que el mundo viera con tristeza la separación entre La Oreja de Van Gogh y la extraordinaria Amaia Montero, la historia se ha vuelto a repetir luego que la mítica banda española anunciara que su vocalista, Leire Martínez, a quien le tocó la difícil tarea de sustituir a la vasca, abandona la formación.

El anuncio, publicado este lunes 14 de octubre en las redes sociales, ha tomado por sorpresa a los miles de seguidores que no se esperaban una decisión tan abrupta. No obstante, el comunicado, aunque no da mucho detalle, deja entre ver que ha sido una decisión muy difícil, posiblemente por diferencias irreconciliables entre la vocalista y el resto de los integrantes del grupo.

“Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados. La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no se ha conseguido acercar diferentes maneras de vivir el grupo”, se lee en el comunicado.

De acuerdo con el medio La Vanguardia, la marcha de Leire Martínez pone punto final a una relación que se había vuelto tormentosa en los últimos tiempos, a medida que crecían los rumores sobre el posible regreso de Amaia Montero a la formación con la que se hizo famosa gracias a temas como "Rosas", "Soñaré" o "La playa".

Ya el mes pasado, Martínez había expresado públicamente su malestar por los constantes rumores sobre el retorno de Montero, en especial después de que la cantante y compositora vasca apareciera en el concierto de Karol G en el estadio Santiago Bernabéu para cantar Rosas junto a la colombiana.

“No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee; no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. Parece que a todo el mundo se le olvida que hay una cantante en el grupo”, señaló en una entrevista para el canal Navarra Televisión. “Me resulta feo ver que parece que no importa nada. No me merezco eso, aunque me afecta en la medida en que yo quiero”, agregó.

De momento, se desconoce quien tomará el lugar que ahora deja Martínez, aunque muchos fanáticos siguen conservando la esperanza de que Amaia Montero vuelva a la agrupación. Lo que sí es cierto es que la banda se encuentra trabajando en un nuevo disco con fecha de salida prevista para el 2025, según anunció recientemente a Efe el guitarrista Pablo Benega.

Antes de unirse a La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez se hizo conocida por su participación en la edición 2007 del programa de televisión "Factor X" en España, donde demostró su habilidad vocal y carisma. Aunque no ganó el concurso, su aparición en el programa fue un trampolín para su carrera musical.

En 2008, tras la salida de Amaia Montero de La Oreja de Van Gogh, Leire fue seleccionada como la nueva vocalista de la banda, lo cual significó un reto importante para la artista. Reemplazar a Montero, quien había sido una de las voces más reconocibles del pop español de los últimos años, no fue fácil, pero Leire logró consolidarse y traer una nueva era para la agrupación.

Durante su estancia en la banda, grabó cuatro discos de estudios: "A las cinco en el Astoria" (2008), "Cometas por el cielo" (2011), "El planeta imaginario" (2016) y "Un susurro en la tormenta" (2020).