La infame lista de Epstein: Estos son los famosos que aparecen en los documentos desclasificados

Los nombres de las celebridades y figuras prominentes de la clase alta que supuestamente eran "clientes" del multimillonario fallecido Jeffrey Epstein, acusado de tráfico y abuso sexual de menores, estuvieron celosamente guardados por la justicia durante mucho tiempo. Pero ahora, cuatro años después de su muerte, un juez federal de Nueva York ordenó la publicación de los archivos -hasta ahora clasificados- en el marco de una demanda relacionada con Ghislaine Maxwell, la expareja de Epstein, condenada a 20 años de cárcel por ser la "reclutadora" de menores para que Epstein y sus socios cometieran los abusos.

Entre los documentos desclasificados hay declaraciones de dos de las víctimas y de la propia Ghislaine Maxwell. También hay una declaración de Johanna Sjoberg, otra de las víctimas de Epstein, alegando que el príncipe Andrés de Inglaterra le tocó los pechos en el hogar del financiero en Manhattan, cuando ella tenía 21 años. La historia ya se conocía, pero esta es la primera vez que se hace público el documento judicial con su declaración.

Algunos de los nombrados están acusados de haber cometido delitos, mientras que otros de los que figuran en la lista hacen señalamientos o son testigos potenciales. Pero, ¿quiénes son mencionados? Los primeros nombres que han salido a relucir en las 943 páginas que conforman el documento son:

El expresidente Bill Clinton

Michael Jackson

El reconocido mago David Copperfield

El físico Stephen Hawking

El expresidente Donald Trump

El príncipe Andrés

El modelo francés Jean-Luc Brunel

El exgobernador de Nuevo México Bill Richardson

La presentadora Oprah Winfrey

El empresario Leon Black, cofundador de la empresa de capital privado Apollo Global Management

Jes Staley, exejecutivo de JPMorgan Chase

El multimillorario Tom Pritzker

David Copperfield

Copperfield fue nombrado 6 veces en los documentos que se hicieron públicos el miércoles, incluido en una declaración de la presunta víctima, Johanna Sjöberg, quien dijo que ella y otra chica cenaron con el mago en la casa de Epstein. Durante la cena, Johanna le preguntó a la otra chica a qué escuela iba y al no reconocer el nombre del colegio dijo que esta podría haber tenido edad para ir a la escuela secundaria. Copperfield al parecer tenía la misma sensación. De acuerdo a los documentos, Johanna testificó que él le "preguntó si era consciente de que a las niñas se les pagaba para encontrar a otras chicas".

La relación de Copperfield con Epstein ya se había hecho pública en un artículo de 2019 del New York Times, en el que se detallaba la implicación de Ghislaine Maxwell en la búsqueda de chicas jóvenes. Maxwell nunca acusó a Copperfield de ninguna fechoría.

Expresidente Bill Clinton

En los documentos judiciales también se menciona al expresidente Bill Clinton, aunque no se le acusa de haber cometido algún delito. Según los archivos, Sjoberg testificó que Epstein una vez le dijo que a Clinton "le gustaban las chicas jóvenes". Cabe recordar que el expresidente demócrata protagonizó uno de los mayores escándalos en la historia política de los Estados Unidos cuando se descubrió que había mantenido relaciones sexuales con la entonces becaria de 22 años, Mónica Lewinsky en la Casa Blanca durante su presidencia a mediados de los 90.

Un portavoz de Clinton confirmó en 2019 que el expresidente había volado en el avión privado de Epstein, pero dijo que Clinton no sabía nada de los “terribles crímenes” del financiero. Clinton usó el avión de Epstein en viajes humanitarios a África a principios de la década de 2000 y en su momento elogió a Epstein como filántropo comprometido, aunque dijo que más tarde cortó lazos con él.

Donald Trump

El documento también incluye el testimonio de Sjoberg declarando que Epstein le dijo que se comunicaría con Donald Trump de camino a uno de sus casinos en Nueva Jersey. "Jeffrey dijo: 'Genial, llamaremos a Trump'", testificó, después de que los pilotos dijeran que su avión no podía aterrizar en Nueva York y que tendría que hacer escala en Atlantic City, Nueva Jersey. Los documentos no contienen referencias a ningún presunto delito o conducta inapropiada por parte de Trump. En un momento de la declaración se le pregunta a Sjoberg si alguna vez le hizo un masaje a Trump, y ella responde: "No".

Michael Jackson y Stephen Hawking

El rey del pop, Michael Jackson, fallecido en 2009 aparece también entre los nombres mencionados en los documentos. En su declaración, Sjöberg testificó que Michael Jackson visitó la casa de Epstein en Palm Beach, aunque no alegó que hiciera nada ilegal. Sin embargo, cuando le preguntan si debió hacerle masajes a Jackson siendo una menor, ella respondió que el artista no accedió y se negó. También trascendió que Michael no quiso formar parte de esas "fiestas privadas" con menores, por lo que -en cierto punto- limpia su imagen sobre estos temas delicados.

Mientras tanto, el físico teórico Stephen Hawking también fue nombrado en los documentos recién publicados, donde se afirma que Epstein le dijo a Maxwell que iba a ofrecer dinero a los amigos de Virginia Giuffre si le "ayudaban a probar" que una acusación donde se mencionaba que Stephen participó en una "orgía de menores de edad" era falsa.

Otros nombres

El inversor Glenn Dubin, el agente de modelos Jean Luc Brunel (que se suicidó en prisión en Francia antes de ser juzgado por violación) y el exconsejero delegado de Limited y Victoria’s Secret, Leslie Wexner, también aparecen citados de forma comprometedora. Esos nombres habían trascendido previamente. En una de las declaraciones, Giuffre señala que mantuvo relaciones sexuales con empresarios, políticos y otras personalidades, entre ellos el multimillonario Tom Pritzker, presidente ejecutivo de Hyatt Hotels; el exgobernador de Nuevo México Bill Richardson, el político demócrata George Mitchell y el científico Marvin Minsky, además de otros cuyos nombres no recordaba.