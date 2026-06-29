Lucas Trejo, futbolista argentino, pierde a su esposa y a sus dos hijos en terremoto de Venezuela

El futbolista argentino Lucas Trejo, jugador del Club Sport Marítimo La Guaira, confirmó la pérdida de su esposa y de sus dos hijos luego de varios días de búsqueda entre los escombros en una de las zonas más afectadas por los sismos que golpearon la costa central del país.

Trejo, de 38 años, se encontraba concentrado con su equipo en un campamento de entrenamiento en Caracas cuando ocurrieron los dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, considerados por expertos como los más fuertes registrados en Venezuela en más de un siglo. Apenas conoció la noticia, emprendió un desesperado viaje hacia La Guaira, donde residía junto a su esposa Yanina y sus hijos Aarón y Ainhoa.

Durante tres días, el jugador recorrió la zona devastada y participó activamente en las labores de búsqueda. Su cuñado, Ricardo Ardiles, relató a CNN Español que el futbolista estaba “emocionalmente abrumado” y que “absolutamente nada” quedaba del edificio frente al mar donde vivía la familia.

“Lo que encontró fue una escena horrible”; “No encontró absolutamente nada de lo que había sido el edificio. Nuestra esperanza es que no estuvieran allí”. La situación generó una ola de solidaridad dentro del fútbol venezolano. Amigos, compañeros de equipo y otros jugadores difundieron mensajes y videos solicitando maquinaria pesada para acelerar las labores de rescate.

“En este momento solo tenemos una máquina, pero no es suficiente”, expresó Robert Garcés, futbolista del Metropolitanos F.C..

La esperanza de encontrar con vida a la familia de Trejo se desvaneció el domingo, cuando el Club Sport Marítimo La Guaira publicó un mensaje confirmando la pérdida de su esposa y sus hijos.

“Lucas, no estás solo. Tu familia en Marítimo La Guaira está contigo”. La publicación, acompañada por una fotografía de la familia, generó miles de mensajes de apoyo para el futbolista argentino, quien atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida.

El desastre natural no solo ha dejado una emergencia humanitaria, sino también un fuerte impacto en el deporte. Entre las víctimas mortales se encuentra Yimvert Berroterán, joven promesa del fútbol venezolano de 18 años que recientemente había disputado el Mundial Sub-17 y formaba parte de la selección Sub-20.

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) también confirmó la muerte de los jóvenes jugadores Víctor Palacios y Razan Sijaa.

Otra historia que conmocionó al país fue la del futbolista Héctor Bello, cuya pareja falleció mientras protegía a su hija pequeña durante el colapso de una estructura. “Me aseguraré de recordarle a nuestra niña lo maravillosa que eras y cuánto la amabas”

Las autoridades venezolanas reportan más de 1.400 fallecidos y miles de desaparecidos tras el doble terremoto, fenómeno que el Servicio Geológico de Estados Unidos calificó como un raro “doblete sísmico”, al registrarse dos grandes movimientos con apenas 39 segundos de diferencia.

La tragedia también ha afectado a ciudadanos extranjeros. Medios estatales chinos informaron la muerte de ocho ciudadanos chinos, mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó al menos nueve españoles fallecidos y más de 100 desaparecidos.

Las operaciones de rescate ya superaron las primeras 72 horas, consideradas por los especialistas como la ventana más importante para encontrar sobrevivientes. Con el paso de los días, las probabilidades disminuyen rápidamente, especialmente para quienes permanecen atrapados sin acceso a agua.

En medio del duelo nacional, la historia de Lucas Trejo y su familia se ha convertido en uno de los rostros más conmovedores de una catástrofe que sigue marcando profundamente a Venezuela y a toda su comunidad deportiva.