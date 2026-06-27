Euclid logra la imagen más detallada con más de 60 millones de estrellas visibles

La misión volvió a marcar un hito en la exploración del espacio al capturar la fotografía más grande y detallada del centro de la Vía Láctea obtenida hasta ahora en luz visible.

La imagen, presentada por la Agencia Espacial Europea (ESA), reúne más de 60 millones de estrellas en un solo registro y representa un avance clave para la investigación astronómica, al ofrecer nuevas posibilidades para estudiar la estructura de nuestra galaxia y facilitar la búsqueda de exoplanetas en una de las regiones más complejas del Universo.

El extraordinario mosaico fue obtenido el 23 de marzo de 2025, cuando el telescopio espacial dedicó aproximadamente 26 horas de observación continua a registrar el bulbo galáctico, una zona caracterizada por su enorme concentración de estrellas, polvo y gas. Gracias a la precisión de sus instrumentos, la misión consiguió registrar con un nivel de detalle sin precedentes una región que históricamente ha representado un desafío para la astronomía debido a su intenso brillo y elevada densidad estelar.

La nueva imagen constituye uno de los mayores logros científicos alcanzados por el observatorio desde su lanzamiento en julio de 2023. Desde entonces, Euclid desarrolla una ambiciosa misión internacional orientada a construir el mapa más preciso del Universo, con el objetivo de profundizar en el conocimiento sobre la evolución de las galaxias, la materia oscura y la energía oscura.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es la participación de instituciones españolas en el desarrollo de la tecnología utilizada por la sonda. La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) y el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) desempeñaron un papel esencial en la construcción de la unidad electrónica responsable de controlar el instrumento infrarrojo del telescopio, además de desarrollar el software de arranque necesario para su funcionamiento.

La colaboración entre ambas entidades continúa activa mediante un programa científico dedicado al análisis de la enorme cantidad de información generada por la misión. El proyecto, denominado “Explotación científica de los datos de Euclid: Desvelando el origen de la complejidad en el Universo”, busca aprovechar las observaciones del telescopio para responder algunas de las preguntas más importantes de la cosmología moderna.

Los datos recopilados por Euclid permitirán estudiar con mayor precisión la distribución de estrellas y galaxias, así como comprender mejor los procesos que dieron origen a la estructura del Universo. Además, la extraordinaria resolución alcanzada en esta nueva imagen facilitará la identificación y futura confirmación de posibles exoplanetas localizados en el bulbo galáctico, una región donde hasta ahora las observaciones resultaban especialmente complejas debido a la enorme cantidad de objetos celestes concentrados en un espacio relativamente reducido.

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La misión también representa un esfuerzo científico internacional de gran magnitud. Alrededor de un centenar de investigadores pertenecientes a distintos países integran el consorcio encargado de analizar las imágenes y los datos obtenidos por el telescopio. El propósito común es avanzar en la comprensión del llamado Universo oscuro, concepto que engloba los fenómenos asociados a la materia oscura y la energía oscura, componentes que constituyen la mayor parte del cosmos, aunque todavía no pueden observarse directamente.

El trabajo desarrollado por estos equipos combina tecnología de última generación, modelos matemáticos y observaciones de alta precisión para reconstruir la evolución del Universo desde sus primeras etapas hasta la actualidad. Cada nueva captura obtenida por Euclid aporta información que permite refinar los modelos cosmológicos y ampliar el conocimiento sobre la formación de galaxias, cúmulos estelares y otras estructuras de gran escala.

La reciente fotografía del centro de la Vía Láctea representa un paso decisivo dentro de ese objetivo científico. La enorme cantidad de estrellas registradas en una sola imagen confirma la capacidad tecnológica del telescopio para explorar regiones extremadamente complejas y abre nuevas oportunidades para futuras investigaciones sobre la composición, evolución y dinámica de nuestra galaxia. Con este logro, Euclid consolida su posición como una de las misiones espaciales más importantes de la actualidad y refuerza el papel de la cooperación internacional en el desarrollo de la astronomía y la exploración del Universo.