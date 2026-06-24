Romeo Beckham da el salto al cine con una historia LGBTQ+

El hijo de David Beckham continúa construyendo una trayectoria propia lejos de la sombra deportiva de su padre y de la influencia de la industria de la moda ligada a su familia.

El hijo de David Beckham y Victoria Beckham iniciará una nueva etapa profesional con su debut en la actuación gracias a “Forty Love”, una película romántica de temática LGBTQ+ que combina emociones, deporte de alto nivel y conflictos personales en el competitivo universo del tenis.

Las primeras imágenes de la producción ya fueron reveladas por Studiocanal, despertando interés entre los seguidores del joven británico y del cine independiente europeo. La película representa además el estreno como director del reconocido fotógrafo de moda Pierre-Ange Carlotti, quien, tras una destacada carrera detrás de la cámara fotográfica, se aventura por primera vez en el largometraje.

En la historia, Romeo Beckham interpreta a un personaje que altera por completo la vida del protagonista, un prometedor tenista que se prepara intensamente junto a su padre con el objetivo de conquistar un importante título en París. Lo que inicialmente parece una rivalidad deportiva convencional se transforma en una experiencia mucho más profunda que pondrá a prueba sus emociones y su identidad.

La sinopsis oficial resume el eje central de la trama con una frase que marca el giro narrativo de la película. Según la descripción, el joven deportista descubre que “Por primera vez, se enfrenta a un rival de una naturaleza completamente distinta: el amor”. El texto añade que este sentimiento se convierte en “Una fuerza tan estimulante como desestabilizadora, y mucho más peligrosa que cualquier cosa que haya encontrado en la cancha”.

El papel principal estará a cargo de Sacha Gallo, mientras que el elenco reúne a figuras destacadas del cine francés e internacional. Entre los nombres confirmados aparecen Paul Kircher, Guillaume Canet, Benjamin Voisin y la legendaria actriz Catherine Deneuve, cuya participación aporta prestigio adicional a una producción que busca conquistar festivales y mercados internacionales.

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La propuesta también contará con una identidad musical marcada por la colaboración de 070 Shake y Johan Lenox, encargados de desarrollar una banda sonora alineada con la sensibilidad emocional de la historia. El proyecto es producido por Chi-Fou-Mi Productions, compañía vinculada al grupo Mediawan, junto con Studiocanal y Manna Studios.

Para el productor Hugo Sélignac, la película va mucho más allá de una historia de amor convencional. Al presentar el proyecto, la describió como “una fábula romántica, sensual y profundamente emotiva, y una historia de iniciación” centrada en las complejidades del deporte profesional y en las emociones ocultas detrás de la competencia de alto rendimiento.

El guion fue desarrollado por Pierre-Ange Carlotti junto a Gaëlle Macé, escritora reconocida por su trabajo en producciones cinematográficas de prestigio. La experiencia visual del director también ha generado expectativas, especialmente por su trayectoria en publicaciones internacionales como GQ, Vogue y Harper’s Bazaar.

Sélignac destacó las cualidades artísticas del cineasta y explicó que admira “desde hace mucho tiempo” su trabajo. Asimismo, señaló: “Hay una ternura, una melancolía y una fortaleza poco comunes en sus imágenes, y su paso a la dirección me pareció un paso natural”.

Desde Studiocanal también resaltaron el potencial global del largometraje. Chloé Marquet, responsable de ventas internacionales de cine y televisión de la compañía, afirmó que “el lenguaje visual singular de Carlotti le da al filme un filo propio, mientras que su exploración del deseo, la competencia y la identidad conectará con audiencias de todo el mundo”.

El debut cinematográfico de Romeo Beckham llega después de una transformación importante en su vida profesional. Durante varios años intentó desarrollar una carrera en el fútbol, siguiendo los pasos de su padre. Formado en categorías juveniles y con experiencias en clubes vinculados al Inter Miami y al Brentford, finalmente decidió abandonar el deporte profesional en 2024.

Tras dejar las canchas, el británico concentró sus esfuerzos en el modelaje y en colaboraciones con importantes firmas internacionales. Su participación en campañas para Yves Saint Laurent, Balenciaga y Puma fortaleció su presencia en la industria de la moda. Ahora, con “Forty Love”, Romeo Beckham abre un nuevo capítulo en su carrera artística y se prepara para presentarse ante el público desde una faceta completamente distinta: la actuación.