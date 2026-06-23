Yailin La Más Viral revela por qué se retiró sus implantes

La noticia fue dada a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde apareció acompañada por el doctor Christian Concepción durante una consulta de control posterior al procedimiento.

La cantante dominicana Yailin La Más Viral volvió a ocupar titulares en el mundo del entretenimiento tras compartir una decisión personal que ha generado una amplia conversación entre sus seguidores.

La artista confirmó que se sometió a una cirugía para retirar completamente sus implantes mamarios y aprovechó la ocasión para hablar sobre autoestima, bienestar y libertad de elección.

La noticia fue dada a conocer a través de un video publicado en sus redes sociales, donde apareció acompañada por el doctor Christian Concepción durante una consulta de control posterior al procedimiento. Allí, la intérprete mostró tranquilidad al referirse a su recuperación y aseguró que la evolución médica ha sido favorable desde la intervención.

Durante el encuentro con su especialista, la cantante explicó que la decisión respondió principalmente a motivos personales y al deseo de sentirse cómoda con su imagen actual. Al referirse al resultado de la cirugía, expresó: «Con mi doctor de confianza para que me chequee a ver cómo iban mis senos después de quitarme los implantes. Van muy bien. Somos un team natural. Me lo quitamos un poco de yo quiero, porque es mi maldita vida, pero vamos muy bien».

Las declaraciones de la artista rápidamente generaron reacciones en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la sinceridad con la que abordó un tema que cada vez despierta más interés entre quienes siguen las tendencias relacionadas con la cirugía estética, la salud femenina y el bienestar personal.

En el mismo video, el doctor Concepción explicó que algunas pacientes pueden atravesar procesos emocionales complejos después de retirar sus implantes. Según comentó, existen casos en los que las mujeres experimentan sentimientos de inseguridad o incluso episodios de depresión tras el cambio físico. Ante esta observación, Yailin aprovechó para enviar un mensaje de confianza a quienes atraviesan situaciones similares.

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La artista manifestó: «Que tenga su autoestima en el cielo, que uno no nació con eso, son cosas que por gusto, uno se lo pone. Uno es bello como quiera». Sus palabras fueron ampliamente compartidas por seguidores que interpretaron el mensaje como una invitación a fortalecer la confianza personal más allá de los estándares estéticos.

La cantante también enfatizó la importancia de tomar decisiones individuales sin depender de la opinión de terceros. En ese contexto afirmó: «Uno tiene que sentirse bien con uno mismo, no complacer al público». La frase se convirtió rápidamente en una de las más comentadas por sus fanáticos, quienes destacaron la relevancia de priorizar la salud física y emocional.

Además, dejó claro que cada mujer tiene derecho a decidir libremente sobre su cuerpo. En ese sentido señaló: «La que quieren ponerse lo que sea, que se lo pongan... la que quieran quitárselo que se lo quiten, y que si es necesario por salud que no se sientan mal con eso».

Otro de los aspectos que abordó fue la importancia de elegir profesionales capacitados para cualquier procedimiento médico. Sobre este punto expresó: «Siempre cuando que elijan un doctor y que le tengan súper confianza y se sientan seguras, primero la mano de Dios y después la mano de su doctor».

La extracción definitiva de los implantes marca una nueva etapa dentro de un proceso de transformaciones físicas que la artista ha experimentado durante los últimos años. En diciembre de 2024 ya había optado por reemplazar sus prótesis por unas de menor tamaño debido a cambios corporales asociados a una significativa pérdida de peso. En aquella ocasión explicó: «Estoy súper flaca y los implantes que tenía ya no eran adecuados para mi cuerpo».

Días después de compartir el video, Yailin publicó una fotografía de cuerpo completo en la que mostró su nueva apariencia. Vestida completamente de blanco, la cantante dejó ver una figura más estilizada y un busto notablemente más pequeño, reflejando el resultado de la intervención.

La trayectoria estética de la artista incluye otros procedimientos realizados en los últimos años, entre ellos reducción de senos, reducción de glúteos, marcación abdominal y una cirugía de reducción de cintura. Sin embargo, su mensaje más reciente resume la filosofía que actualmente desea transmitir a sus seguidores: «Team natural, hay que sentirse bien con uno mismo».