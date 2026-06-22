Lamine Yamal e Inés García consolidan su amor: ¿Quién es la nueva novia del futbolista?

La vida personal del jugador vuelve a captar la atención de los aficionados al fútbol y de los seguidores de las redes sociales.

Mientras la joven estrella de la Selección Española Lamine Yamal concentra sus esfuerzos en el Mundial 2026, una figura se ha convertido en una presencia constante a su lado: Inés García, la influencer con la que mantiene una relación sentimental y que ha viajado hasta Estados Unidos para acompañarlo durante una de las etapas más importantes de su carrera deportiva.

El delantero del FC Barcelona afronta una fase decisiva del torneo internacional después de un inicio complicado para España. Tras el empate en su debut, el combinado nacional necesita resultados positivos para avanzar en la competición, y gran parte de las expectativas recaen sobre Yamal, quien recientemente dejó atrás una lesión en el bíceps femoral y se perfila como una de las piezas clave del equipo.

En medio de la presión deportiva, el futbolista cuenta con el respaldo de familiares, amigos y de su pareja. La relación entre Lamine Yamal e Inés García se ha fortalecido durante los últimos meses y ha dejado de ser un rumor para convertirse en una de las historias más comentadas del entorno del jugador.

Las primeras especulaciones sobre el vínculo entre ambos comenzaron a circular tiempo atrás, aunque fue durante la recta final de la temporada cuando la pareja empezó a mostrarse públicamente. Posteriormente, unas vacaciones compartidas en Grecia reforzaron las versiones sobre su noviazgo y marcaron una nueva etapa en una relación que desde entonces ha continuado ganando protagonismo.

La reciente presencia de Inés en Estados Unidos es interpretada como una muestra más de apoyo hacia el futbolista. A través de sus perfiles digitales, la creadora de contenido ha compartido imágenes y momentos de su estancia en territorio estadounidense, donde acompaña a Yamal durante la competición internacional.

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La creciente atención mediática también ha despertado el interés por conocer más detalles sobre la joven influencer. Inés García nació en Talavera de la Reina y actualmente reside en Sevilla. Tiene 21 años y hasta hace algunos meses cursaba estudios universitarios en Relaciones Internacionales. Sin embargo, decidió interrumpir esa formación para emprender nuevos proyectos académicos.

La propia creadora digital explicó en una entrevista que abandonó temporalmente sus estudios «por motivos personales», aunque confirmó que retomará su formación mediante una modalidad diferente durante el próximo curso.

Más allá de su faceta académica, Inés se ha consolidado como una de las figuras emergentes dentro del universo digital español. Su contenido centrado en moda, estilo de vida y tendencias le ha permitido reunir cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok. Además, forma parte de una reconocida agencia especializada en representación de creadores de contenido, lo que ha impulsado todavía más su visibilidad dentro del sector.

Las publicaciones de la influencer reflejan también su interés por la moda, los eventos sociales y las principales citas del calendario cultural español. Durante los últimos meses ha compartido imágenes de experiencias relacionadas con desfiles, premios para creadores digitales y celebraciones tradicionales que forman parte de su estilo de vida.

A pesar de la creciente atención que ha generado su relación con el futbolista, Inés ha intentado mantener una clara separación entre su trabajo y su vida sentimental. En una reciente declaración manifestó: «La gente sabe que no hablo de mi vida privada y que solo publico lo que me gusta. Haré lo que quiera cuando yo quiera y hablaré de lo que quiera cuando yo quiera, pero, hoy, mi vida personal prefiero guardármela para mí».

La historia sentimental de Lamine Yamal también ha despertado interés debido a los nombres con los que fue relacionado anteriormente. Durante los últimos años, distintas figuras del ámbito digital y musical aparecieron vinculadas al jugador, aunque ninguna relación alcanzó la repercusión que actualmente tiene su romance con Inés García.

Entre esas historias destacó especialmente la que mantuvo con la cantante argentina Nicki Nicole. Tras el final de aquella relación, el futbolista aclaró públicamente la situación afirmando: «Simplemente nos hemos separado y ya, pero todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación».

Mientras España continúa su camino en el Mundial 2026, la presencia de Inés García se ha convertido en uno de los apoyos más visibles para una de las grandes promesas del fútbol internacional.