Fallece el productor de hip-hop Tay Keith, colaborador de Drake y Travis Scott

La industria musical estadounidense atraviesa un momento de profundo impacto tras conocerse la muerte de Tay Keith , uno de los productores más influyentes de la última década dentro del hip-hop.

El artista, cuyo nombre real era Brytavious Chambers, falleció a los 29 años en Nashville, Tennessee, dejando un legado que marcó el sonido de algunas de las canciones más exitosas del rap contemporáneo. Las autoridades confirmaron que fue encontrado sin vida en su apartamento durante una inspección de bienestar realizada por la policía local. Hasta el momento, la causa de su muerte permanece sin determinar y será establecida mediante los resultados de una autopsia. Los investigadores señalaron que no existen indicios de participación de terceros ni evidencias de actividad criminal.

La noticia generó una ola de reacciones en el mundo de la música debido a la relevancia que Tay Keith alcanzó en una carrera que, aunque breve, estuvo repleta de éxitos. Nacido y criado en Memphis, Tennessee, comenzó a producir música cuando apenas tenía 14 años. Lo que inició como una pasión adolescente terminó convirtiéndose en una trayectoria profesional que redefinió parte del sonido del rap estadounidense durante los últimos años.

Su ascenso definitivo llegó en 2018, un año clave para el productor. Fue entonces cuando participó en la creación de dos de los mayores éxitos del hip-hop moderno: “Sicko Mode”, interpretada por Travis Scott con la colaboración de Drake, y “Nonstop”, uno de los sencillos más destacados del rapero canadiense. Ambas canciones dominaron las listas de popularidad y consolidaron el nombre de Tay Keith entre los productores más solicitados de la industria.

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El éxito de “Sicko Mode” le abrió las puertas al reconocimiento internacional y le otorgó su primera nominación a los Premios Grammy en 2019. Años más tarde volvería a ser reconocido por la Academia gracias a su trabajo en “Rich Flex”, canción de Drake y 21 Savage que le valió una segunda nominación en 2024.

A lo largo de su carrera, el productor construyó una impresionante lista de colaboraciones que reflejan su influencia en distintos géneros musicales. Entre los artistas que confiaron en su talento se encuentran Drake, Travis Scott, Beyoncé, Eminem, Cardi B, Lil Nas X, Future, J. Cole, Megan Thee Stallion y Miley Cyrus, entre muchos otros.

Además de trabajar con figuras consagradas, también desempeñó un papel determinante en el crecimiento de nuevos talentos. Su producción en canciones como “Pound Town” y “Get It Sexyy” contribuyó al ascenso de Sexyy Red dentro de la escena urbana estadounidense.

Uno de los elementos que distinguieron su trabajo fue su capacidad para reinterpretar el característico sonido del rap de Memphis. Sus producciones incorporaban bajos profundos, percusiones contundentes y estructuras rítmicas que se convirtieron en una firma reconocible dentro del género. Su famoso tag de productor terminó siendo identificado por millones de oyentes alrededor del mundo y apareció en algunos de los mayores éxitos de la música urbana reciente.

La muerte de Tay Keith representa una pérdida significativa para el hip-hop contemporáneo. Con apenas 29 años, había logrado construir una trayectoria que lo posicionó entre los productores más influyentes de su generación. Su huella permanecerá en una extensa colección de canciones que definieron una era y que continúan resonando entre artistas, productores y seguidores de la música urbana en todo el mundo.