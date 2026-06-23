Actor de Superman y su esposa fallecen en trágico incendio

Según la información entregada por las autoridades, ambos fueron encontrados inconscientes y presentaban un estado crítico de salud.

La comunidad artística y los habitantes de Nueva Jersey continúan conmocionados tras la muerte Paul Avery y su esposa, Sheila Avery, quienes murieron en su vivienda en Blairstown, Estados Unidos.

Con el paso de los días, han surgido nuevos detalles sobre el trágico episodio que puso fin a la vida del intérprete de 81 años, recordado por sus participaciones en producciones de televisión y cine, incluida la emblemática película Superman.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, la emergencia ocurrió durante la madrugada del 16 de junio, cuando un incendio se desató en la residencia de la pareja. Vecinos del sector advirtieron la presencia de llamas y humo en la vivienda y dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, lo que permitió la rápida movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos y de la Policía local.

Los organismos de socorro llegaron al lugar alrededor de la 1:00 de la madrugada y comenzaron las labores para controlar el fuego y rescatar a las personas que permanecían dentro de la estructura. Durante las operaciones lograron localizar a Paul y Sheila Avery, quienes fueron evacuados de la vivienda en condiciones extremadamente delicadas.

Según la información entregada por las autoridades, ambos fueron encontrados inconscientes y presentaban un estado crítico de salud. Los equipos de emergencia iniciaron maniobras de reanimación en el lugar con el objetivo de estabilizarlos antes de su traslado. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, la pareja falleció poco después de ser rescatada.

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Hasta el momento, los investigadores no han determinado oficialmente qué provocó el incendio. Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer el origen de las llamas y esclarecer las circunstancias que rodearon la tragedia. Mientras avanzan las pesquisas, familiares, amigos y miembros de la comunidad han expresado su pesar por la pérdida.

Una de las reacciones más emotivas fue la de Kyle Avery, hija del actor, quien compartió un mensaje dedicado a sus padres tras conocerse la noticia. En sus palabras recordó el vínculo cercano que mantuvieron como familia y agradeció el apoyo recibido en medio del difícil momento.

“Me entristece profundamente comunicar que nuestros padres, Paul y Sheila Garry Avery, fallecieron esta madrugada. Los queríamos muchísimo y ellos nos querían muchísimo a nosotros; nadie tuvo que preguntarse jamás si eso era así. Agradecemos al cuerpo de Bomberos de Blairstown por su labor. Más adelante se darán a conocer los detalles del funeral”, expresó.

Las muestras de afecto también llegaron desde personas que compartieron diferentes etapas de la vida profesional y personal del actor. Entre ellas destacó Joe Phalon, amigo cercano y colega de Avery, quien resaltó la diversidad de experiencias que marcaron su trayectoria.

Durante una entrevista concedida al medio WFMZ, Phalon recordó la intensidad con la que el actor asumía cada uno de sus proyectos. “Siempre he dicho que Paul era el hombre más interesante del mundo, porque lo era si se tiene en cuenta todo lo que hizo en su vida: actor, paracaidista, veterano de Vietnam y fundador de un periódico”, afirmó.

El amigo del intérprete también destacó la huella que dejó en la región donde residía. “Su muerte dejará un gran vacío en esta comunidad. No solo en Blairstown, sino también en los pueblos de los alrededores”, agregó.

La carrera de Paul Avery comenzó durante la década de 1970 y le permitió construir una sólida presencia en la televisión estadounidense. Uno de sus personajes más reconocidos fue Hughie, el cantinero de la popular telenovela All My Children, producción en la que participó durante varios años y que le otorgó reconocimiento entre los espectadores.

Además de su trabajo en televisión, intervino en series como Three’s Company y Tales from the Darkside. En la gran pantalla tuvo una breve aparición en Superman, protagonizada por Christopher Reeve, donde interpretó a un camarógrafo de televisión.

Tras alejarse de Hollywood, Avery orientó su vida hacia el periodismo local y fundó el periódico Ridge View Echo en Nueva Jersey. Su legado permanece ligado tanto a la actuación como a su compromiso con la comunidad, que hoy lamenta profundamente su partida.