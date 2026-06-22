Rosalía y Loli Bahia acaparan miradas en Nueva York con una aparición que confirma su relación

La presencia de la española en Nueva York volvió a convertirse en uno de los temas más comentados del mundo del entretenimiento y la moda.

La artista catalana Rosalía fue captada a la salida de su hotel en Manhattan luciendo un sofisticado minivestido blanco adornado con plumas, una elección estilística que evocó la imagen de un elegante cisne y que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios especializados.

La cantante, que se encontraba en la ciudad tras una de las presentaciones de su gira Lux Tour en el emblemático Madison Square Garden, apostó por un diseño ajustado de manga larga en color blanco. El vestido destacaba por los detalles de plumas en el bajo, una tendencia que continúa ganando protagonismo en las principales capitales de la moda. El conjunto fue complementado con unos zapatos negros de Jimmy Choo, creando un contraste que reforzó la sofisticación de su imagen.

Sin embargo, más allá del impacto de su estilismo, gran parte de la atención se centró en la compañía de la intérprete. Rosalía apareció caminando de la mano de la modelo Loli Bahia, una escena que fue ampliamente fotografiada por los paparazzi que aguardaban frente al hotel. Aunque ambas han sido vistas juntas en numerosas ocasiones durante los últimos meses, esta aparición pública reforzó aún más la percepción de que su relación atraviesa un momento de estabilidad y cercanía.

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La pareja mostró una naturalidad que llamó la atención de los presentes. Mientras Rosalía apostaba por una estética marcadamente femenina y refinada, Loli Bahia mantuvo el estilo relajado que la caracteriza. La modelo francesa apareció con una sudadera amplia, jeans de corte holgado y gafas de sol, una combinación que contrastó con la elegancia del vestido de la artista española y que evidenció las diferencias estilísticas que ambas suelen exhibir en sus apariciones públicas.

El nombre de Loli Bahia ha ganado una enorme relevancia dentro de la industria internacional de la moda. Considerada una de las modelos más prometedoras de su generación, fue descubierta de manera inesperada mientras estudiaba en el Conservatorio de Lyon. Lo que comenzó como una simple visita para acompañar a una amiga a un concurso terminó cambiando su vida profesional, ya que resultó ser ella quien captó la atención de los cazatalentos.

Su carrera despegó definitivamente cuando debutó en la pasarela otoño-invierno 2020-2021 de Louis Vuitton con apenas 17 años. Desde entonces, algunas de las firmas más prestigiosas del sector han contado con su participación. Marcas como Chanel, Celine, Saint Laurent y Max Mara han apostado por una modelo que destaca por su mirada profunda, su imagen enigmática y una presencia que ha conquistado tanto a diseñadores como a fotógrafos.

Nacida en Lyon bajo el nombre de Dolores Bahia Roubille, la modelo es hija de padre español y madre argelina. Su creciente popularidad en redes sociales también se ha visto impulsada por el interés que genera su vínculo sentimental con Rosalía, una relación que ha sido seguida de cerca por seguidores y medios de comunicación.

Los rumores sobre su romance comenzaron a finales del año pasado y, desde entonces, las apariciones conjuntas se han multiplicado en ciudades como Río de Janeiro, París, Madrid, Sicilia y Nueva York. Entre los momentos más comentados figura el gesto de cariño que Rosalía tuvo durante un concierto en Ámsterdam, así como diversas referencias y guiños públicos que han servido para confirmar el estrecho vínculo que mantienen.

Con cada nueva aparición, la pareja continúa generando interés tanto por su historia personal como por su influencia en los ámbitos de la moda internacional, el entretenimiento y las tendencias culturales. Su reciente paseo por Nueva York volvió a demostrar que Rosalía y Loli Bahia se han convertido en una de las duplas más observadas del panorama actual.