Carolina Flores: qué ocurrió con su suegra Erika María Herrera dos meses después del femicidio

Dos meses después del asesinato de la exreina de belleza mexicana, el caso continúa generando atención pública tanto en México como en otros países de la región.

La investigación por el presunto feminicidio de la joven modelo ha avanzado mientras las autoridades mantienen el proceso judicial contra Erika María Herrera, señalada como la principal responsable del crimen ocurrido el 15 de abril en la exclusiva zona de Polanco, en Ciudad de México.

La captura de Herrera se produjo en Caracas, Venezuela, luego de que abandonara territorio mexicano tras los hechos. Desde entonces, las autoridades de ambos países han trabajado en los procedimientos legales correspondientes para que la mujer enfrente la justicia por el delito de feminicidio. Paralelamente, continúan surgiendo detalles sobre su paradero, los movimientos que realizó tras escapar y las declaraciones que ofreció una vez fue localizada por los cuerpos de seguridad venezolanos.

Según la información revelada por los investigadores, Erika María Herrera, de 63 años, ingresó a Venezuela un día después del crimen. Su desplazamiento incluyó una escala en Panamá antes de arribar al país sudamericano. De acuerdo con las autoridades, logró pasar los controles migratorios debido a que la alerta internacional de captura fue emitida varias semanas después de los hechos.

Tras ser detenida, la acusada aseguró que la muerte de su nuera no fue intencional. Durante las entrevistas realizadas por los agentes venezolanos, sostuvo la versión de que todo ocurrió de manera accidental. En ese contexto, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), reveló parte de las conversaciones sostenidas con la sospechosa.

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“En las breves conversaciones que tuvimos en el momento en que la ubicamos, en el apartamento, ella [Herrera] hablaba de que eso había sido un accidente, que lo que pasó allí [en Polanco] fue un accidente, que ocurrió con un juguetico que le dejó su difunto esposo”, declaró el funcionario al referirse a la explicación entregada por la detenida.

Las investigaciones también permitieron establecer que la mujer cambió varias veces de alojamiento durante su estancia en Venezuela. Inicialmente permaneció en un hotel cercano al aeropuerto internacional que sirve a Caracas. Posteriormente se trasladó a otro hospedaje ubicado en el sector de La Candelaria y finalmente alquiló un apartamento mediante una plataforma de renta temporal en una exclusiva urbanización del municipio El Hatillo, donde fue localizada por las autoridades.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la referencia que Herrera hizo al arma utilizada en el crimen. Sobre este punto, Douglas Rico explicó que la acusada evitó reconocer directamente que se trataba de una pistola.

“Al preguntarle sobre dónde se encuentra esa arma de fuego, porque ella no pudo viajar con ella, dice que no se acuerda. La señora tiene una actitud muy fuerte para su edad, 63 años, sabiendo que había cometido un hecho tan horrendo”, señaló el director del organismo policial venezolano.

El caso alcanzó una enorme repercusión debido a que parte de lo sucedido quedó registrado por una cámara de vigilancia instalada en el departamento familiar para monitorear al bebé de la pareja. Las imágenes, filtradas posteriormente a medios locales, mostraron momentos previos al ataque y alimentaron la indignación social alrededor del expediente.

Mientras avanza el proceso de extradición solicitado por la Fiscalía de Ciudad de México, familiares y amigos de Carolina Flores mantienen su exigencia de justicia. Entre ellos destaca Juliana Cortés, cercana a la exreina de belleza, quien ha pedido que el crimen no quede impune.

“Que haya justicia y que le den pena máxima por el crimen que cometió. Una condena firme y obviamente que se agoten todas las líneas de investigación”, expresó.

La muerte de Carolina Flores, reconocida por haber sido Miss Teen Universe Baja California, sigue siendo uno de los casos de feminicidio más impactantes de los últimos años en México. A dos meses de los hechos, Erika María Herrera permanece bajo custodia mientras continúan los trámites legales que definirán su traslado y eventual procesamiento ante la justicia mexicana.