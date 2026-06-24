Olivia Rodrigo impulsa festival femenino solidario y donará todas las ganancias

Uno de los aspectos más llamativos del festival es que todas las artistas actuarán de manera gratuita para respaldar el proyecto benéfico.

La cantante Olivia Rodrigo anunció la creación de Daisy Chain Fields, un festival de música con una propuesta inédita que reunirá exclusivamente a artistas femeninas y destinará el 100% de sus beneficios netos a causas sociales.

El evento se celebrará el próximo 29 de agosto en Irvine, California, y busca convertirse en una plataforma de apoyo para organizaciones que trabajan en favor de las mujeres, la salud y los derechos reproductivos.

La iniciativa ha generado gran expectativa dentro de la industria musical debido a su enfoque solidario y al nivel de las artistas confirmadas. Además de Rodrigo, el cartel contará con la participación de figuras destacadas como Chappell Roan, Doechii, Mitski, Bikini Kill, Garbage, The Breeders, Katseye, Rachel Chinouriri, Die Spitz, Eli, Quiet Light y Not for Radio. A ellas se sumarán invitadas especiales de renombre internacional como Stevie Nicks, Karen O y Sarah McLachlan.

Uno de los aspectos más llamativos del festival es que todas las artistas actuarán de manera gratuita para respaldar el proyecto benéfico. Durante una entrevista televisiva, Rodrigo destacó el compromiso de las participantes con la causa y explicó la dimensión humana detrás de la iniciativa. La intérprete afirmó: “El 100% de los beneficios netos del festival van a la beneficencia, y todas las artistas del cartel lo hacen gratis por una causa benéfica, lo que es un verdadero testimonio de sus corazones además de su talento”.

La artista estadounidense explicó que la idea nació de su interés por crear un espacio donde la música, la comunidad y la solidaridad pudieran converger. El nombre Daisy Chain Fields también responde a una visión simbólica relacionada con la unión entre mujeres y la construcción colectiva de proyectos con impacto social.

Al referirse al origen de la denominación del festival, Rodrigo compartió una reflexión personal sobre la imagen que inspiró el concepto. Según relató, “una imagen en mi cabeza de chicas sentadas bajo un árbol, haciendo sus cadenas de margaritas o coronas de flores o pulseras de la amistad… También me gusta la idea de una cadena de margaritas, que todas podamos ser eslabones individuales en esta cadena que es más grande que el individuo”.

La cantante también reconoció que uno de los principales referentes para dar forma al evento fue el histórico Lilith Fair, el festival femenino impulsado por Sarah McLachlan durante la década de los noventa. Rodrigo reveló que la cantante canadiense fue una de las primeras personas a las que acudió para recibir orientación cuando comenzó a desarrollar el proyecto.

En declaraciones recientes, expresó su admiración por varias de las artistas participantes. Entre ellas destacó especialmente a Chappell Roan, Doechii y Kathleen Hanna, líder de Bikini Kill. Al hablar sobre la influencia de esta última en su carrera, señaló: “Estoy muy emocionada con el cartel. Mi amiga Chappell Roan va a participar, Doechii, Bikini Kill — Kathleen Hanna es una gran heroína para mí“.

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El festival respaldará a diversas organizaciones sin ánimo de lucro enfocadas en la salud materna, la igualdad de género, la defensa de los derechos reproductivos y la protección de mujeres en situación de vulnerabilidad. Entre las entidades beneficiadas figuran Baby2Baby, Planned Parenthood, Center for Reproductive Rights, Black Mamas Matter Alliance y National Women’s Law Center, entre otras.

El anuncio llega en un momento especialmente exitoso para la carrera de Rodrigo. Su tercer álbum de estudio, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, debutó en el primer lugar del Billboard 200, consolidando una trayectoria que la mantiene entre las artistas más influyentes de su generación. El lanzamiento alcanzó cifras récord de ventas y permitió a la cantante sumar su tercer número uno consecutivo en la prestigiosa lista musical.

A través de sus redes sociales, Rodrigo resumió el espíritu del festival con un mensaje que refleja la filosofía detrás del proyecto. La cantante escribió: “Creo firmemente que la alegría, la comunidad y la música pueden ser los motores de un cambio significativo y espero que este festival sea exactamente eso”. Con Daisy Chain Fields, la artista apuesta por convertir el poder de la música en una herramienta de transformación social y apoyo comunitario.