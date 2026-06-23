Shakira y Milan protagonizan emotivo momento en el Mundial 2026 que se volvió viral

La presencia de la colombiana volvió a captar la atención del público internacional, aunque esta vez no estuvo relacionada con la música.

La cantante colombiana Shakira fue una de las figuras más comentadas durante la jornada futbolística disputada en Arlington, Texas, donde asistió al encuentro entre Argentina y Austria acompañada por sus hijos, Milan y Sasha.

La artista barranquillera siguió el compromiso desde uno de los palcos del estadio de Dallas, escenario que reunió a miles de aficionados para presenciar un partido que terminaría marcando un nuevo capítulo en la historia de la Copa del Mundo. Sin embargo, más allá de lo ocurrido sobre el césped, un instante familiar protagonizado por Shakira y su hijo mayor terminó convirtiéndose en tendencia en plataformas digitales.

Las cámaras de la transmisión oficial enfocaron en varias oportunidades el lugar donde se encontraba la intérprete de éxitos internacionales. Fue entonces cuando se produjo una escena que despertó la reacción de los asistentes y de millones de usuarios en internet. Milan se acercó a su madre para abrazarla y darle un beso en la mejilla, un gesto espontáneo que reflejó la estrecha relación entre ambos y que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

El momento adquirió aún más relevancia minutos después, cuando la imagen de la cantante apareció en las pantallas gigantes del estadio. Al notar que estaba siendo proyectada frente a miles de espectadores, Shakira reaccionó con naturalidad. La artista se retiró las gafas oscuras que llevaba puestas, sonrió y saludó a los presentes, provocando aplausos y muestras de entusiasmo entre los aficionados que reconocieron de inmediato a la estrella colombiana.

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La escena familiar se convirtió en uno de los videos más compartidos de la jornada, consolidando nuevamente a la cantante como una de las celebridades con mayor capacidad de generar conversación en el entorno digital. Las imágenes acumularon miles de reproducciones en pocas horas y fueron replicadas por medios de entretenimiento y páginas dedicadas a la actualidad de las celebridades.

La asistencia de Shakira al partido coincidió con una fecha especialmente significativa para la selección argentina. El equipo dirigido por Lionel Scaloni logró una importante victoria por marcador de 2-0 frente a Austria gracias a una destacada actuación de su capitán, Lionel Messi. El astro argentino anotó los dos goles del encuentro y volvió a inscribir su nombre en los libros de historia del fútbol mundial.

Con este doblete, Messi alcanzó los 17 goles en Copas del Mundo, una cifra que le permitió convertirse en el máximo goleador histórico del torneo. El nuevo récord fortaleció aún más el legado deportivo del futbolista, considerado una de las máximas figuras de este deporte.

La aparición de la cantante colombiana en un partido de la Albiceleste también despertó interés debido a los vínculos que mantuvo durante años con varias figuras del fútbol internacional. Durante su relación con Gerard Piqué, Shakira compartió múltiples momentos con Messi, Antonela Roccuzzo y otros integrantes del FC Barcelona, construyendo una cercana relación con algunos de los nombres más destacados del deporte.

De hecho, la artista fue una de las invitadas a la boda de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, celebrada en Argentina en 2017, un evento que reunió a personalidades del fútbol y del entretenimiento de distintas partes del mundo.

La presencia de la cantante en el Mundial 2026 ocurre además en un momento de gran atención mediática hacia su vida personal. En semanas recientes surgieron especulaciones sobre una posible relación con el actor mexicano Manuel García-Rulfo, luego de que ambos fueran vistos juntos en Los Ángeles. Hasta el momento, ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas sobre dichos rumores.

Mientras tanto, el emotivo gesto entre Shakira y Milan continúa conquistando a los seguidores de la artista, quienes destacaron la cercanía familiar de una de las figuras latinas más influyentes del panorama internacional.