Liam Payne: su herencia da un giro inesperado y su hijo Bear podrá beneficiarse de la fortuna

La situación patrimonial del exintegrante de la exitosa banda One Direction, ha dado un giro definitivo casi dos años después de su fallecimiento.

Un reciente pronunciamiento judicial en el Reino Unido modificó las condiciones bajo las cuales se administrará la fortuna del cantante, permitiendo que Bear, el hijo del cantante Liam Payne, pueda beneficiarse de parte de los recursos económicos antes de cumplir los 18 años.

La resolución pone fin a un largo proceso legal que comenzó tras la muerte del artista, ocurrida el 16 de octubre de 2024 en Buenos Aires. El fallecimiento del músico, a los 31 años, generó numerosas preguntas relacionadas con las circunstancias de sus últimas horas, así como con el destino de un patrimonio valorado en varios millones de libras esterlinas.

El principal beneficiario de la herencia es Bear Grey Payne, hijo de Liam Payne y de la cantante Cheryl Cole. Debido a que el artista no dejó testamento y tampoco estaba casado ni mantenía una unión civil registrada al momento de su muerte, la legislación británica determinó que su descendiente directo sería el heredero universal de todos sus bienes.

Hasta ahora, la administración del patrimonio estaba limitada a la conservación y protección de los activos. Cheryl Cole y el abogado especializado en la industria musical Richard Bay fueron designados como administradores del legado mediante una resolución emitida en mayo de 2025. Sin embargo, sus facultades se restringían a gestionar y preservar los recursos sin posibilidad de distribuirlos o utilizarlos libremente.

La situación cambió tras la emisión de un nuevo documento por parte del Tribunal Superior británico. La actualización legal autoriza que parte de los recursos económicos acumulados por el cantante puedan emplearse directamente en beneficio de Bear mientras continúa siendo menor de edad. El resto de la fortuna permanecerá protegido mediante un fideicomiso hasta que alcance la mayoría de edad, momento en el que tendrá acceso pleno a los activos que le corresponden.

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La decisión representa un cambio significativo dentro del proceso sucesorio, ya que flexibiliza las condiciones de acceso a un patrimonio construido durante años de éxito en la industria musical internacional. Gracias a esta modificación, el hijo del artista podrá contar con respaldo económico inmediato para cubrir necesidades relacionadas con educación, bienestar y desarrollo personal.

Otro aspecto que ha llamado la atención es la variación en el valor estimado de la herencia. Los primeros cálculos realizados tras la muerte de Liam Payne situaban el patrimonio bruto en aproximadamente 28,5 millones de libras esterlinas. Posteriormente, luego de considerar obligaciones financieras, intereses y otros compromisos pendientes, la cifra neta descendió a 24,2 millones de libras.

Los documentos más recientes muestran una nueva actualización de los valores. Según el informe fechado en abril de 2026, el patrimonio neto se calcula actualmente en 21,8 millones de libras esterlinas, una reducción de alrededor de 2,3 millones respecto a la estimación anterior. Aun así, la cifra continúa posicionando la herencia de Liam Payne entre las más relevantes vinculadas a figuras del entretenimiento fallecidas en los últimos años.

Mientras avanzaba el proceso legal, surgieron especulaciones sobre una posible reclamación económica por parte de Kate Cassidy, quien fue la última pareja sentimental del cantante. No obstante, personas cercanas a su entorno han asegurado que no existe intención de solicitar una parte de la fortuna, pese a que ambos compartieron residencia durante una etapa de su relación.

La muerte de Liam Payne conmocionó a millones de seguidores en todo el mundo. Las autoridades determinaron que la causa oficial fue un politraumatismo severo, acompañado de múltiples lesiones internas y externas. Durante los años previos, el artista había enfrentado una conocida lucha contra las adicciones al alcohol y las drogas, además de diversos desafíos relacionados con su salud emocional.

Tras completar un proceso de rehabilitación en 2023, Payne había logrado una etapa de estabilidad. Sin embargo, los acontecimientos ocurridos durante su estancia en Argentina marcaron el desenlace de una historia que impactó profundamente a la industria musical. Ahora, casi dos años después, la atención se centra en el futuro de Bear, único heredero de una fortuna que seguirá ligada al legado de una de las voces más reconocidas de una generación.