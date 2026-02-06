Entrevista exclusiva: Luis Fonsi se reinventa con salsa y celebra las raíces latinas en 'Cambiaré'

El tema, grabado junto al artista urbano Feid, une dos mundos sonoros aparentemente distintos, pero que logran encontrarse en un punto común: la raíz latina. *No te pierdas la entrevista completa en la edición Estelar de TVN Noticias .

Luis Fonsi habla con la serenidad de quien se permite crear sin miedo y con la emoción intacta de quien sigue creyendo en la música como punto de encuentro. En una entrevista con Karen Roquer para Las Más Sonadas de TVN Radio, el artista puertorriqueño compartió el momento personal y creativo que atraviesa, marcado por el lanzamiento de “Cambiaré”, una salsa que nace desde el respeto, la memoria y la celebración de las raíces latinas, y que ha encontrado en Panamá una respuesta inmediata y entusiasta.

Una salsa desde el respeto y la celebración

Con Cambiaré, Luis Fonsi se adentra sin complejos en uno de los géneros más emblemáticos de la música latina. No como una estrategia comercial, sino como un acto de respeto cultural y una celebración de sus raíces.

“Yo me crié escuchando salsa, es el género que más he escuchado en mi casa… lo hago desde un lugar de respeto y de celebración, porque la salsa pone a todo el mundo de buen humor”, afirmó el artista, quien reconoce que, aunque no es su género principal, forma parte esencial de su identidad musical.

El tema, grabado junto al artista urbano Feid, une dos mundos sonoros aparentemente distintos, pero que logran encontrarse en un punto común: la raíz latina. “Quise que sonara como dos artistas que están celebrando sus raíces, su cultura”, explicó.

Panamá responde: éxito radial y conexión inmediata

El impacto de Cambiaré ha sido inmediato. En Panamá, la canción se posicionó rápidamente como número uno en radio, mientras que en otros mercados ya figura en listados como Hot Latin Tropical Songs y Hot Latin Songs de Billboard.

Para Fonsi, este respaldo confirma que la salsa sigue viva en el ADN latino. “Una buena fiesta, un buen cumpleaños, una boda, sin una buena salsa para bailar jamás es fiesta”, aseguró, reflexionando sobre la vigencia del género y la necesidad de un relevo generacional que no olvide a los grandes íconos.

“Una fiesta sin Rubén Blades no es fiesta”

En uno de los momentos más emotivos de la entrevista, Fonsi rindió homenaje a las leyendas que marcaron a generaciones enteras, incluyendo al panameño Rubén Blades.

“Una fiesta sin Juan Luis Guerra no es fiesta, una fiesta sin Rubén Blades no es fiesta; hay íconos que forman parte de nuestro DNA”, dijo el artista, destacando cómo estas voces tienen la capacidad de transportar emocionalmente a quien las escucha.

Para él, la salsa no solo es música, sino memoria: “Tú las escuchas y automáticamente te transporta algo, y casi siempre es algo bonito”.

El pop como esencia, la fusión como identidad

Aunque Cambiaré representa un giro sonoro, Fonsi deja claro que no se trata de un cambio definitivo de género. Su esencia sigue siendo el pop, entendido como un espacio abierto a la fusión.

“Para mí el género pop es como una pechuga de pollo, que si no le echas nada, no tiene identidad… el pop necesita usar, como que fusionarse y usar de sazón de diferentes cosas”, explicó, repasando cómo a lo largo de su carrera ha incorporado elementos del rock, la balada, el tropical, el urbano, el vallenato y ahora la salsa.

Un nuevo disco en construcción y una gira en el horizonte

A diferencia de otros momentos de su carrera, Fonsi lanzó Cambiaré sin tener el álbum completamente terminado. “Tengo como el 60% del disco… Faltan canciones por ser escritas, falta regresar al estudio”, confesó. La decisión responde a la necesidad de nutrirse de la energía del público antes de cerrar esta nueva producción.

Sobre su regreso a los escenarios, adelantó que la gira internacional comenzará en noviembre, aunque Panamá aún espera fecha. “¿Cuándo me van a invitar? Es que no me invitan”, bromeó el artista, entre risas.

Nervios de respeto y un momento pleno

A casi tres décadas de carrera, Fonsi reconoce que los nervios no han desaparecido; por el contrario, han cambiado de forma. “Más nervios… pero unos nervios de respeto, no nervios de pánico”, confesó, describiéndolos como una mezcla de perfeccionismo, gratitud y ganas de seguir creciendo.

Mientras Panamá espera su regreso “con coraje, pero del bueno”, Cambiaré continúa sonando con fuerza, confirmando que la música latina, cuando se hace desde la verdad y la raíz, sigue conectando generaciones y emociones.

Puedes leer: Luis Fonsi condena las redadas de ICE y exige un enfoque migratorio más humano en Estados Unidos