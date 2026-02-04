Luis Fonsi condena las redadas de ICE y exige un enfoque migratorio más humano en Estados Unidos

En las últimas semanas, las redadas migratorias han generado una fuerte reacción social, especialmente tras conocerse la muerte de Alex Pretti y Renee Nicole Good.

El debate sobre las políticas migratorias ha vuelto al centro de la conversación pública, esta vez impulsado por la voz de figuras influyentes de la cultura latina.

Entre ellas, el cantante puertorriqueño Luis Fonsi se ha pronunciado con contundencia contra las recientes redadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), calificándolas como una situación alarmante que no puede normalizarse ni ignorarse.

En declaraciones concedidas al diario español ABC, el artista describió las acciones de ICE como “vergonzosas”, “horribles” y profundamente preocupantes, subrayando el impacto humano que estas operaciones están teniendo en miles de familias inmigrantes. Fonsi no habló solo desde su rol de artista internacional, sino desde su identidad como latino y ciudadano estadounidense, una doble condición que, según él mismo expresó, lo conecta directamente con la realidad que atraviesa la comunidad migrante.

A través de la agencia Europa Press, el intérprete de Despacito amplió su postura y expresó su indignación por el trato que reciben personas que “dejan todo para mejorar y darle un futuro a su familia”. En ese contexto, fue enfático al reconocer el conflicto emocional que esta situación le genera: “Siento impotencia, vergüenza y coraje porque soy latino y americano, aunque mucha gente todavía no lo entiende”. Sus palabras reflejan una frustración compartida por amplios sectores de la comunidad latina en Estados Unidos, que observan con preocupación el endurecimiento del discurso y las acciones contra los migrantes.

Fonsi, quien es padre de dos hijos junto a la modelo Águeda López, insistió en que el silencio no es una opción frente a un escenario que considera grave. “No hay que tirar la toalla y hay que seguir hablando”, afirmó, recalcando la responsabilidad de utilizar todas las plataformas disponibles, incluidas las artísticas y mediáticas, para promover un cambio real. Su mensaje es claro: la lucha por una política migratoria más humana debe mantenerse viva. “Seguimos luchando”, añadió, dejando ver que su compromiso va más allá de una declaración puntual.

Las palabras del cantante llegan en un momento particularmente sensible. En las últimas semanas, las redadas migratorias han generado una fuerte reacción social, especialmente tras conocerse la muerte de Alex Pretti y Renee Nicole Good, dos personas que perdieron la vida en medio de estos operativos. Este contexto ha intensificado las críticas hacia ICE y las políticas migratorias actuales, no solo desde organizaciones de derechos humanos, sino también desde el mundo del entretenimiento.

De hecho, la postura de Fonsi se suma a la de su compatriota Bad Bunny, quien aprovechó el escenario de los Premios Grammy 2026 para manifestar su rechazo frontal a estas políticas. Durante su discurso, el artista pronunció la frase “ICE out” (“fuera ICE”) y enfatizó: “no somos salvajes, no somos animales, somos humanos y somos americanos”. Sus palabras resonaron a nivel internacional y reforzaron el llamado a replantear el enfoque con el que se aborda la migración.

Mientras tanto, Luis Fonsi se encuentra en España presentando su nuevo sencillo Cambiaré, una colaboración con el cantante colombiano Feid, consolidando así su proyección internacional. Durante esta gira promocional, el artista ha combinado entrevistas y presentaciones musicales con mensajes de contenido social, mostrando una faceta comprometida que trasciende la música.

La ola de solidaridad no se limita a estos dos artistas. Figuras como Eva Longoria, Gloria Estefan, Pedro Pascal y Chiquis también han compartido mensajes públicos de apoyo a la comunidad latina afectada por las nuevas políticas migratorias. En conjunto, estas voces evidencian un creciente rechazo a las redadas de ICE y refuerzan la exigencia de un trato digno para quienes buscan en Estados Unidos una oportunidad de vida.

El pronunciamiento de Luis Fonsi confirma que, para muchos artistas latinos, el escenario no es solo un espacio de entretenimiento, sino también una plataforma para defender la dignidad humana y recordar que detrás de cada debate migratorio hay historias, familias y sueños que merecen respeto.