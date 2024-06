El engaño que sufrió Lyn May para hacerse el procedimiento estético que dañó su rostro

Te puede interesar: Cirugías estéticas mal hechas | Cuando el remedio es peor que la enfermedad

La mujer relató que fue por culpa de su inocencia y la credibilidad que les dio a unas mujeres que se acercaron a ella para aconsejarla de que se hiciera un procedimiento estético en la cara con el que le aseguraron que quedaría hermosa.

Ella accedió, sin embargo, después de un tiempo notó cómo su rostro empezó a cambiar considerablemente para mal y entró en una crisis que le provocó graves estados de depresión, ansiedad y ataques de pánico que la hicieron pensar seriamente en suicidarse.

Sucedió cando ella trabajaba en el Tropicana de la Zona Rosa, cuando dos mujeres le aseguraron que inyectarse aceite en el rostro le ayudaría a ser más bonita de lo que era.

“Cuando llegan dos mujeres, muy cariñosas... Tú sabes cuando quieren algo te bajan el cielo: 'Tú estás jovencita, pero si te haces los pómulos un poquito más grandes así te vas a ver mejor y te vamos a poner tantito en la barbita y vas a quedar como reina' y ahí está la babosa dejándose inyectar aceite”, dijo Lyn May.

Un año después ella sintió que su rostro tenía una especie de bolitas e intuyó que algo había salido mal: “Olía aceite como a medicamento, eran creo aceites para la gripa, estaban muy de moda, todo mundo se lo ponía, pero qué bueno que fue aceite porque si hubieran sido biopolímeros si me muero”, mencionó.

“Después yo sufrí muchísimo, muchísimo, llegó el momento en que me quise matar, no me quería ver en un espejo. Muchas veces cuando me veía en el espejo decía '¿Por qué? ¿Por qué?’ y lloraba, ya no quería vivir. Y así estuve durante un mes, encerrada, sin salir, no quería salir, no quería nada, empecé a quitarme poco a poco, pero era una cicatriz o una bolita", puntualizó Lyn May.

La mujer, quien ahora tiene 71 años, ha sufrido todo tipo de burlas en las redes sociales y aun así quiso dejarle claro un contundente mensaje a las jóvenes, enfatizándoles en que no se inyecten la cara antes de los 50 años y que no confíen en cualquiera que les baje el cielo con productos “de cuidado”.