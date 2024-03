'No son originales' | Lyn May critica a Karol G, Anitta y JLo por copiarle su estilo

Lyn May

La vedette mexicana Lyn May armó revuelo en las redes sociales luego de que publicara lo altamente ofendida que se siente por parte de algunas celebridades y famosas que le han robado su estilo, según ella. Resulta que a través de un álbum comparativo hizo collages de las fotos que son pruebas de cómo cantantes y actrices le copian por completo sus looks.

No cabe duda de que Lyn May es una mujer polémica que ya había expresado su disgusto de que algunas celebridades se vistieran como ella. Sin embargo, ahora irrumpió con alevosía en sus redes en lo que al parecer es un reclamo bastante serio del que hasta se tomó el trabajo de reunir una por una las pruebas de que ha sido copiada.

En lo que parece ser un reclamo a lo que ella considera sus derechos de autor, Lyn May estipula que las mujeres que menciona no pueden ser originales y buscan trabajar con los mismos diseñadores que ella para terminar copiándole su originalidad.

Entre las celebridades a las que les hace el reclamo, aparecen la colombiana Karol G, Megan Three Stallion, Cardi B, la brasileña Anitta y Jennifer López. En un álbum de fotografías comparativas en las que tienen vestidos similares.

“¡ME COPIAN, NO SON ORIGINALES!... “Me impresiona el cinismo de algunas cantantes de copiar mis looks exactamente, sin darme crédito!!! ¡Incluso trabajan con los mismos diseñadores!”, alegó la vedette mexicana.

La mujer dijo estar impresionada de que su grado de famosa y reconocimiento fuera tan alto que otras mujeres decidieron copiarla, y en medio de la reflexión aseguró que ese es el precio que ella está pagando por ser tan original.

“Me impresiona mi fama, pero es el precio que tengo que pagar por ser original. Yo soy la más vanguardista, revolucionaria y soy la pionera en la moda. Las demás solo hacen copy paste”, dijo.

No pasó mucho tiempo cuando los seguidores, tanto de las celebridades a las que les hace el reclamo como los de ella, aparecieron en las redes sociales de Lyn May con un rio de comentarios a favor y en contra de la polémica mujer.

“Menos mal no copian tu cara”, “Todo te copian por ser la más icónica”, “Ojalá no le copien el cirujano”, “Karol G le copio el outfit y el pelo”, “Pues entonces dígale a su diseñador, que le compra el derecho de sus trajes señora. Cuando usted invente algo paténtelo. Mientras tanto, no sea envidiosa y deje que todos brillen” y “Todas te copian, pero en el fondo te admiran”, son algunos de los comentarios en sus redes.

No obstante, dentro de las fotos que Lyn May posteó en el álbum hay una copia que supuestamente le hizo Karol G de un traje de leopardo suyo, sin embargo, no es Karol G la que aparece en la foto comparativa, sino Anitta.