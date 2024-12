Miguel Varoni devastado por la muerte de la actriz Sandra Reyes

El actor colombiano Miguel Varoni se unió al duelo por la partida de Sandra Reyes, su compañera en la exitosa telenovela "Pedro, el escamoso". A través de un emotivo mensaje en redes sociales, Varoni expresó su profundo dolor por la pérdida de quien fuera su pareja en la ficción y una gran amiga en la vida real.

"Hasta siempre mi doctora Paula... sumercé no sabe la falta que me va a hacer!!! Dios me la bendiga!!! Siempre estará en mi corazón", escribió el actor, acompañado de una imagen de la primera temporada de la serie.

Estrenada entre 2001 y 2003, la producción de Caracol Televisión se convirtió en un fenómeno cultural, con una historia que enamoró a la audiencia gracias a la peculiar relación entre Pedro Coral y su jefa, Paula Dávila, interpretada magistralmente por Sandra Reyes.

En una entrevista para el medio digital Semana, Varoni recordó con cariño los momentos que compartió con la actriz, tanto en el set como fuera de él. "Era una mujer maravillosa, con un sentido del humor único. Nos hacía reír a todos con sus ocurrencias. Fueron tres años enamorado de la doctora Paula, lo que nos ayudó a formar una amistad muy especial", relató el actor.

Sin embargo, después de finalizada la novela, ambos tomaron caminos separados y perdieron contacto durante los años siguientes años. “Hubo una pausa muy larga en la que no nos volvimos a ver nunca, ni en ningún premio ni nada, no hubo ninguna comunicación”, explicó Varoni.

El reencuentro llegó con la grabación de la segunda temporada, Pedro, el Escamoso: más escamoso que nunca. Varoni relató con emoción el momento en que se vieron nuevamente. “En uno de los descansos para almorzar, la vi y nos dimos un abrazo muy bonito, lleno de cariño y recuerdos. Fue algo realmente especial”.

La inesperada muerte de Sandra Reyes ha conmocionado al mundo del entretenimiento colombiano, y la coincidencia con la trama de la segunda parte de la telenovela, donde su personaje también fallece a causa de un cáncer, ha generado gran conmoción entre los seguidores.

No supo que tenía cáncer hasta mucho después

En los últimos meses, Sandra se enfrentó a un diagnóstico de cáncer de mamá, una enfermedad que también marcó el destino de su personaje en la telenovela. Según medios colombianos, la actriz optó por no someterse a quimioterapia, fiel a sus creencias y estilo de vida conectado con la naturaleza.

Miguel reveló que la última vez que vio a la actriz fue recién hace dos semanas, cuando decidió viajar a Bogotá exclusivamente para visitarla, consciente de que su estado de salud se había deteriorado. “Ella seguía siendo la misma: divertida, con ese humor que la caracterizaba. Estuve con ella en su casa; Fue una despedida llena de amor y risas, a pesar de las circunstancias”, recordó.

No obstante, En otra entrevista para Noticias Caracol, Varoni confirmó que las escenas de la segunda temporada en las que la doctora Paula enfrenta su enfermedad se grabaron antes de que Sandra supiera su diagnóstico. “Fue una coincidencia impactante. La grabación de esas escenas ocurrió en julio del año pasado, mucho antes de que ella se enterara de su situación”, reveló.

En una de las secuencias más grabadas de la nueva temporada, la doctora Paula se despide de Pedro Coral con unas palabras llenas de esperanza: "Ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver. No pierdo nada en creer eso, y si Llega a ser cierto, voy a buscarte". Estas palabras, que en su momento fueron ficción, ahora resuenan con profunda emoción entre los seguidores de la actriz.

Finalmente, Miguel Varoni destacó la huella imborrable que Sandra dejó en quienes la conocieron. "No solo marcó nuestras vidas con su talento, sino también con su calidad humana. Era una madre, amiga y colega excepcional. Siempre la recordaremos con amor", concluyó.