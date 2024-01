Muere Adam, hijo de Rick Harrison del 'Precio de la historia'

Estados Unidos/El reconocido presentador del famoso programa ‘El precio de la Historia’, Rick Harrison, está de luto.

Uno de sus hijos, Adam Harrison falleció a sus 39 años, de acuerdo con medios estadounidenses.

Según las autoridades, aún realizan las investigaciones para determinar la causa del deceso de Adam, aunque, un representante del programa al portal TMZ, dijo que pudo haber sido por sobredosis.

Familiares solicitaron privacidad ante la lamentable pérdida.

Adam era uno de los tres hijos de Rick y no formaba parte del elenco del programa de TV.

En su cuenta de Instagram, el presentador colgó el siguiente mensaje junto a una foto con Adam: "You will always be in my heart! I love you Adam".