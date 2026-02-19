Muere Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, a los 53 años tras luchar contra la ELA

En 2025, el actor había revelado que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El actor estadounidense Eric Dane, reconocido mundialmente por su papel del doctor Mark Sloan en la exitosa serie Grey's Anatomy, falleció este jueves 19 de febrero a los 53 años, según informaron medios norteamericanos y confirmó su familia mediante un comunicado.

“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde. Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”, expresó la familia.

En 2025, el actor había revelado que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras y provoca una pérdida gradual del control muscular. En el caso de Dane, la condición avanzó rápidamente, causándole la pérdida de movilidad en su brazo derecho, dificultades en el habla y la necesidad de utilizar silla de ruedas en sus últimos meses.

Una carrera marcada por la televisión

Dane alcanzó fama internacional con su participación en Grey's Anatomy, donde interpretó al carismático cirujano plástico Mark Sloan, conocido como “McSteamy”, personaje que se convirtió en uno de los favoritos del público.

A lo largo de su trayectoria también participó en producciones como Euphoria, donde dio vida a Cal Jacobs, mostrando una faceta más compleja y dramática que fue ampliamente comentada por la crítica. Además, formó parte del elenco de la serie The Last Ship y tuvo apariciones en cine y televisión desde la década de 1990.

¿Qué es la ELA?

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad progresiva que deteriora las neuronas encargadas del movimiento voluntario. Con el tiempo, los pacientes pueden experimentar debilidad muscular, dificultad para hablar, tragar o respirar. Aunque no existe cura, algunos tratamientos ayudan a ralentizar el avance y mejorar la calidad de vida.

El fallecimiento de Eric Dane ha generado múltiples reacciones de colegas y seguidores, quienes destacan su talento, carisma y el legado que deja en la televisión contemporánea.