Un museo de París expone obras maestras inspiradas en el misterio del sueño

El sueño se menciona en relatos desde hace milenios, por ejemplo, en la Biblia, durante la creación de Eva mientras Adán duerme, y en los mitos antiguos revisitados durante el Renacimiento .

París, Francia/El sueño, ya sea tranquilo, agitado o erótico, siempre inspiró a los artistas, especialmente a los pintores, como muestra una exposición en el museo Marmottan-Monet de París, que reúne obras de grandes maestros, como Rembrandt, Picasso o Goya.

La muestra, abierta al público hasta el 1 de marzo de 2026, "explora este estado misterioso que, según se dice, ocupa un tercio de nuestra vida", explica Laura Bossi, neuróloga e historiadora de ciencia, comisaria de la exposición junto a Sylvie Carlier, directora de colecciones del museo.

Desde Rembrandt a Picasso, pasando por Goya, Durero, Monet y Munch, la exposición "L'empire du sommeil" (El imperio del sueño) reúne cerca de 140 pinturas, grabados, esculturas, fotografías, obras gráficas, objetos y documentos científicos procedentes de unas 70 colecciones privadas o grandes instituciones francesas e internacionales.

El recorrido, compuesto por ocho secciones temáticas, explora las facetas del sueño y sus trastornos en la cultura occidental. La mayoría de las obras expuestas datan del siglo XIX y principios del XX.

"El modelo dormido es el modelo ideal para el pintor, ya que no se mueve", explica Bossi.

"La siesta, el descanso forzoso tras un aborto espontáneo, el sueño profundo del vendedor de violetas agotado en la calle: muchos de ellos pintaron a sus seres queridos o menos queridos, hijos, cónyuges, amigos, amantes o desconocidos, dormidos", dice.

En una sala, se muestra el sueño erótico y la sensualidad de los cuerpos desnudos, con obras de Rembrandt y Picasso, entre otros.

Otra sección trata sobre los sueños, el psicoanálisis, el sonambulismo, el insomnio y el sueño inducido por la hipnosis o la ingestión de psicotrópicos.

La exposición termina con un espacio dedicado al dormitorio con varias obras que representan camas vacías, como la tela del francés Eugène Delacroix, o la de Joaquín Sorolla, en la que se ve a una madre y su recién nacido dormidos entre sábanas blancas.