¡Del 42 al 1! Nueva canción de los Beatles hecha con IA se perfila a batir récord de ventas

Now and then

La nueva canción de los Beatles, que fue producida gracias a la inteligencia artificial (IA), se encamina este domingo a ser el tema más vendido en el Reino Unido, según la organización Official Charts que recopila los datos de los temas más populares.

"Now and then", compuesta por John Lennon en 1978, fue terminada por Paul McCartney y Ringo Starr, y con la ayuda de la IA se incluyeron acordes de George Harrison. La canción fue lanzada el jueves se encamina ser el tema más vendido cuando se anuncie el próximo viernes la lista oficial de la música más popular, según Official Charts.

"'Now And Then' debutó en el número 42 en el Reino Unido la semana pasada después de estar a la venta sólo 10 horas de ventas, pero ahora se espera que salte 41 puestos hasta el número uno de la Official Singles Chart" cuando se anuncie la lista el viernes, indicó la organización.

Este es decimoctavo sencillo de la banda que alcanza el número uno. El último fue en 1969 con la canción "The Ballad of John and Yoko", poco antes de que el grupo se separara en abril de 1970. Pese a la expectación antes de su lanzamiento, "Now and Then", recibió críticas tibias.

McCartney, de 81 años, anunció el lanzamiento del tema en junio, que fue promocionado como "la última canción de los Beatles". "Now and then" es una las canciones que Lennon grabó en una cinta en su residencia en Nueva York en 1979, un año antes de ser asesinado. La viuda de Lennon, Yoko Ono, le entregó las grabaciones a McCartney en 1994.

Las otras dos canciones, "Free as a bird" y "Real love", fueron rescatadas por el productor Jeff Lynne y fueron lanzadas en 1995 y 1996, pero la grabación de "Now and then" tenía demasiado ruido ambiental y hasta el desarrollo de la tecnología de la IA no había podido ser explotada comercialmente.