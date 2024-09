50 Cent arremete contra su hijo: 'Tiene 27 años, le doy 10,800 dólares al mes y dice que no le alcanza'

En recientes entrevistas, el rapero ha manifestado su descontento con la situación financiera de su hijo, afirmando que le proporciona 10.800 dólares mensuales, pero que Marquise considera esta suma insuficiente. "Mi éxito ha tenido un costo en mi relación con Marquise”, declaró 50 Cent, agregando que, a su edad, Marquise debería empezar a trabajar por su cuenta en lugar de depender de su manutención.

“Le ofrecí montar un negocio con el que podría ganar un millón de dólares al mes, pero se negó. Tiene una mentalidad de derecho y piensa que mi dinero le pertenece. Me duele verlo tan irresponsable. Sigo diciendo esto públicamente, con la esperanza de que se avergüence y empiece a trabajar. No importa cuán rico seas, nunca permitas que tus hijos sientan que tu dinero les pertenece”, puntualizó el artista.

La enemistad entre padre e hijo no es nueva, pero ha alcanzado nuevos niveles de hostilidad. El conflicto se intensificó cuando 50 Cent publicó un comentario incendiario en Instagram sobre una foto de Marquise con el hijo de un antiguo rival: “Si estos dos jóvenes fueran atropellados por un autobús, no me afectaría en absoluto”, escribió el rapero, usando un lenguaje altamente despectivo que ha provocado una ola de críticas.

Marquise también ha manifestado su descontento a través de su música. En 2017, lanzó el sencillo “Different,” en el que aborda su complicada relación con su padre. La canción incluye la línea: “Perdí a mi papá. Todavía está vivo”, reflejando la distancia emocional entre ellos. En una entrevista, Marquise describió cómo su visión de 50 Cent cambió con el tiempo, pasando de verlo como un héroe a reconocer las fallas en su relación.

En respuesta, 50 Cent ha utilizado sus redes sociales para hacer frente a las críticas. En un video humorístico, el rapero se muestra en la bañera de un hotel en Alemania mientras comenta sobre la manutención en tono despectivo. Este video ha intensificado la atención sobre la discordia entre ellos, mostrando el nivel de animosidad que ha alcanzado el conflicto.

La relación entre 50 Cent y su hijo Marquise Jackson tuvo sus inicios de tensión gran parte por la separación de 50 Cent y la madre de Marquise, Shaniqua Tompkins, quien demandó al rapero en 2009 por una suma significativa, lo que agravó aún más la disputa.

Desde entonces, Marquise ha expresado su descontento no solo con el dinero que recibe, sino con la falta de presencia y apoyo emocional de su padre durante su crecimiento. Esta falta de comunicación y los conflictos legales han contribuido a una relación deteriorada, que ha sido exacerbada por las constantes confrontaciones mediáticas y los comentarios hirientes en las redes sociales.