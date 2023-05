¡Se acabó el amor! Cher termina con su novio 40 años menor que ella

La diva del pop y el productor musical quisieron demostrarle al mundo que cuando el amor toca a la puerta, no hay diferencia de edad que prevalesca. Lamentablemente bastaron solo seis meses para que esta premisa se fuera por la borda, pues la cantante y su novio 40 años menor que ella han decidido tomar caminos separados y terminar su relación.

Desde que la relación se hizo pública, en noviembre del año pasado cuando fueron fotografiados por los paparazzi, tomados de la mano durante una cita nocturna en la que pasearon por la zona de West Hollywood, Cher de 77 años y el ejecutvo musical Alexander Edwards de 37, recibieron numerosas críticas, por la diferencia de edades.

Pese a toda esta situación, los artistas decidieron no esconder su amor y “AE” en repetidas ocasiones declaró que “el amor no entiende matemáticas”, así mismo Cher llegó a escribir alguna vez “Como todos sabemos no nací ayer, y lo que tengo claro es que no hay garantías. Cada vez que tomas una decisión, arriesgas. Siempre me he arriesgado… es como soy”, enfrentándose a aquellos que criticaban su amor.

Ahora, los motivos de la separación de la pareja y quien fue quien decidió romper la relación, se desconocen oficialmente, pero, según una fuente cercana al portal TMZ, ocurrió hace algunas semanas.

Según Radar Online, por otra parte, los motivos habrían sido familiares: los hijos de la cantante, Chaz Bono, de 54 años y Elijah Allman, 46 años, no serían demasiado partidarios de la relación de su madre con el rapero. Según el portal los hijos de la artista, decidieron hablar con ella e intervenir al surgir los primeros rumores de compromiso entre la pareja, luego de que ella se encargara de mostrar en redes sociales un anillo que Edwards le habría regalado en Navidad.

La ganadora del premio Grammy, tiene un colorido historial de romance con hombres más jóvenes que ella. En una entrevista de Parade, en 2010, la artista expresó que no se arrepiente y en cambio los disfrutó todos.

“Nunca sentí que elegí mal, y siempre estaba feliz cuando llegaba el siguiente hombre. Por lo general, puedo durar unos dos años con un hombre, y eso es todo. En el momento en que la relación entra en la fase de mayor compromiso, cambia”, también dijo.

Alexander Edwards, por su parte, tiene una hija de 3 años, con su ex pareja Amber Rose, con quien comenzó a salir en 2018, pero terminaron después de tres años juntos cuando él admitió haber sido infiel con varias mujeres.