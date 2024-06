¿Qué dijo Adele sobre la ropa interior?

La cantante tuvo una presentación en Las Vegas en la que utilizó ropa de compresión, un tipo de faja interior que procura amoldar el cuerpo para que este conserve la forma deseada. En el caso de Adele se trata de Spanx.

"Tuve que ponerme estos Spanx que eran de talla pequeña. Era como bombear carne de salchicha. Fue muy estresante", dijo la artista a los miembros de la audiencia en su programa del 1 de junio.

Adele mencionó que, aunque logró entrar en ellos "Estaba pensando en no usar un par de Spanx esta noche. Pero pensé: 'Oh, no, eso es demasiado arriesgado'. Me ha hecho lucir genial, pero tengo miedo de que me corten la sangre o algo así. Así que, si me desmayo a mitad del programa, no te preocupes, es por eso".

La ropa y fajas están diseñadas para moldear y proporcionar soporte al cuerpo, mejorando la apariencia de la figura.

Los productos incluyen una variedad de prendas como fajas, leggings, bodysuits, y ropa interior moldeadora. Estas prendas están hechas de materiales elásticos que ayudan a aplanar el abdomen, levantar los glúteos, suavizar las curvas y proporcionar un ajuste más firme y esbelto.