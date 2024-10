Alejandra Guzmán amenaza con demandar a quienes causaron su caída en el aeropuerto

Hace unas semanas, la cantante sufrió una caída que se viralizó rápidamente, dando pie a especulaciones que apuntaban a que la intérprete de “Eternamente bella” estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, Guzmán ha salido al frente para aclarar lo sucedido y dejó en claro que no permitirá que su imagen siga siendo dañada.

En una entrevista reciente para el programa Venga la Alegría, la artista rechazó contundentemente las acusaciones que la vinculaban con el consumo de alcohol y reveló que su caída fue producto de un acto deliberado. “Cada vez que voy al aeropuerto pasa algo. Ya es algo directamente conmigo y están violentándome”, señaló, dejando entrever que su caída pudo haber sido provocada intencionalmente por terceras personas.

La cantante, visiblemente molesta por las insinuaciones, afirmó que está evaluando acciones legales contra quienes resulten responsables. “No voy a dejar que los payasos sean los que se lleven el show del circo”, comentó, aludiendo a aquellos que, según ella, estarían orquestando estos episodios en su contra. Guzmán se mostró decidida a poner un alto a lo que considera un atentado constante hacia su persona y su carrera. “Ya se les acabó el chistecito”, sentenció.

Tras la viralización de las imágenes que mostraban a la cantante caminando con dificultad y, posteriormente, cayendo, Alejandra Guzmán también se dirigió a sus seguidores. Agradeció a quienes se habían preocupado por su bienestar y lanzó un mensaje desafiante a quienes, según ella, orquestaron el incidente. “A todos los que me metieron el pie… los quiero, los amo y que viva el rock”, expresó con el característico humor que la distingue.

Aunque Guzmán no ha señalado directamente a ninguna persona en específico, dejó claro que no permitirá que este tipo de situaciones sigan ocurriendo sin consecuencias. La hija de Silvia Pinal, quien ha enfrentado en el pasado diversas controversias mediáticas, afirmó que está lista para actuar legalmente si es necesario. “Voy a hacer algo al respecto”, declaró, señalando que este tipo de ataques hacia su imagen no pueden seguir siendo permitidos.

El público está expectante de cuál será el desenlace de esta nueva disputa que enfrenta la artista, quien se mantiene firme en su postura de defender su nombre y reputación frente a los constantes ataques. Sin duda, Alejandra Guzmán no está dispuesta a quedarse de brazos cruzados.