Alejandro Sanz y Candela Márquez confirman su relación con una tierna imagen

La pareja compartió su primera imagen juntos en redes sociales, desatando una ola de comentarios y reacciones entre sus seguidores. Aunque no muestran sus rostros, el gesto de sus manos entrelazadas deja claro el cariño que se tienen, cerrando con esta imagen las dudas sobre su romance.

A mediados de octubre, la atención mediática se volcó sobre Alejandro Sanz, luego de que fuera captado en un partido de fútbol en Fort Lauderdale, acompañado por una mujer rubia que pronto fue identificada por los seguidores del cantante como la actriz española Candela Márquez, de 36 años. La noticia avivó las especulaciones sobre un posible romance, dada la cercanía que mostraron en el evento. La imagen, además, reforzó la idea de que el cantante de 55 años le había dado una nueva oportunidad al amor.

Finalmente, decidieron poner fin a los rumores con una tierna publicación en sus historias de Instagram. En la foto, aunque no aparecen sus caras, sus manos entrelazadas protagonizan la escena. “Así es como se agarra el amor”, escribió el músico en la imagen que compartió, mientras que Candela, por su parte, añadió un toque igualmente romántico al repostearla con el mensaje: “No hay camino más bello si no es agarrada de tu mano”. Aunque la foto ya no está disponible en sus cuentas, fue suficiente para que los seguidores de ambos la guardaran y la viralizaran rápidamente en redes sociales.

Los detalles de su relación también fueron capturados por una revista que recientemente fotografió a la pareja disfrutando de unas relajantes vacaciones juntos. En las imágenes, Alejandro y Candela compartieron momentos íntimos en una piscina, en los que la actriz lució un llamativo bikini rojo que capturó la atención de los medios y de sus seguidores.

Candela Márquez ha tenido una carrera ascendente tanto en España como en México, donde es reconocida por su actuación en la serie “Betty en NY”, en la que interpretó el papel de “Jenny”. Este nuevo capítulo en su vida personal la ha puesto aún más en el centro de atención, sobre todo por el interés que siempre genera Alejandro Sanz, una figura emblemática de la música española a nivel internacional.