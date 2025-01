Ángela Aguilar se retiró de una entrevista tras ser cuestionada sobre sus controversias

En medio de los señalamientos que la han perseguido en los últimos meses, un locutor de radio reveló un tenso episodio con la cantante que terminó con la abrupta interrupción de una entrevista. El periodista Said García Solís, conductor del programa Don Cheto al Aire, contó en el pódcast No Mames de Mono Miguel sin Filtro lo que ocurrió cuando entrevistó a la joven artista en junio de 2024.

Según García Solís, la conversación comenzó con una pregunta inesperada por parte de Ángela: “¿Ya no me odias?”. A lo que él respondió: “Yo nunca te odié. Tuve un encontronazo con Lucía, tu mánager”.

El comunicador explicó que, al tocar el tema de las críticas que ha recibido la cantante en los últimos años, desde su comentario sobre ser “25% argentina” hasta su relación con Christian Nodal tras su ruptura con Cazzu, la mánager de Ángela Aguilar intervino de inmediato.

Ángela Aguilar generó controversia cuando afirmó ser “25% argentina”, una declaración que hizo en el contexto del triunfo de la selección argentina en el Mundial de 2022. La cantante explicó que tiene un fuerte vínculo con el país sudamericano debido a su abuela materna, quien nació en Argentina. Sin embargo, su comentario fue recibido con críticas, ya que muchos consideraron que intentaba apropiarse de una identidad extranjera pese a haber crecido en México y Estados Unidos.

“Le dije: ‘Oye, la gente te está atacando mucho después de lo de la argentina y después de varias cosas. ¿Qué le dices a la gente? ¿Cómo estás tú?’” relató Said. Aunque Aguilar comenzó a responder, su representante, Lucía, interrumpió tajantemente: “No le puedes preguntar eso y se acabó la entrevista”.

Pese a la insistencia de Ángela en continuar con la conversación, la entrevista fue cortada. “Ángela dijo ‘espérate, espérate’, y contestó algo lógico”, explicó el locutor.

El verdadero conflicto, aseguró García Solís, no fue con la cantante, sino con su equipo de trabajo. Al finalizar la transmisión, se enfrentó a su representante: “Le puse un gritadón y le dije: ‘En mi programa no vuelves a decir que ya se acabó la entrevista. Las únicas personas que deciden eso somos Don Cheto o yo. Y la próxima vez que me vayas a traer a una artista, o la traes preparada para que conteste o no la traigas’”.

El comunicador aclaró que su relación con Ángela Aguilar no terminó en malos términos, pero desde ese día, ella ya no le responde. “Nunca le dije que odiaba a Ángela; ni traté mal a Ángela, ni fui mal con Ángela”, enfatizó. A pesar de la controversia, García Solís afirmó que sigue teniendo admiración y aprecio por la intérprete. Entretanto, la artista continúa bajo el escrutinio público mientras intenta mantenerse enfocada en su carrera.