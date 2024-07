Anitta sufre fuertes quemaduras en el rostro tras ser atacada por medusas en Ibiza

La cantante brasileña se tomó un descanso que no salió como esperaba tras su participación en el ‘Baile Funk Experience’.

La artista brasileña, quien está acostumbrada a las playas de su país, quiso tomarse un tiempo de relajación con sus amigos en las playas de Ibiza, España. Sin embargo, aunque pasó momentos memorables, fue picada por una medusa.

Las quemaduras del animal le dejaron marcas muy visibles en la piel, que ella misma compartió en un álbum de sus redes sociales en donde se le ve luciendo un hermoso bikini con los colores de la bandera de Brasil, nadando junto a sus seres queridos y luego mostrando su antebrazo quemado por el animal, que además atacó el rostro de la cantante y al que más tarde ella grabó en el agua.

Luego añadió a sus historias de Instagram la publicación que hizo en el feed y puntualizó respecto a la picazón de la medusa: “La experiencia de ser electrocutada no me gusta nada. Dolor que no había sentido en mi vida”, dijo.

Sus fans consideraron muy probable que ella subiera la explicación a su historia luego de que en la del feed no quedara claro qué le había ocurrido, pues su rostro refleja una tremenda mancha de enrojecimiento, irritación y alergia.

Anitta publicó un clip en el que relató cómo fue el ataque de la medusa, añadiendo que se encuentra mucho mejor tras recibir ayuda de un marinero.

“Yo estaba nadando tranquilamente cuando fui atacada por una medusa inmensa y noté cómo se me acercaba. Ahora estoy bien. Luché contra ella y cuando le di un puñetazo, me quemó aquí”, dijo la cantante.

También añadió que fue un dolor que nunca había sentido en su vida. “Me electrocuté. Sentí mucho dolor por una hora más o menos. El marinero me quitó el veneno de la piel con un cuchillo. Lo raspó y el veneno salió de color marrón. Después de sentir un dolor así, estoy preparada para cualquier cosa”, concluyó.