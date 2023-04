'Cómo se atreve': Bad Bunny recibe duras críticas por compararse con Harry Styles

Benito Antonio Martínez aka 'Bad Bunny' se convirtió en el primer artista latino en encabezar el festival de Coachella, el evento que reúne a más famosos y celebridades por metro cuadrado en el mundo. Sin embargo, a pesar que la presentación del puertorriqueño fue un éxito, también desató la furia de algunos fanáticos al compartir un polémico 'tweet' dirigido hacia Harry Styles, curiosamente el exnovio de Kendall Jenner, quien estuvo en el público disfrutando la presentación del reguetonero.

El 'Conejo malo' hizo su debut triunfal en Coachella, donde se convirtió en el primer artista latino en ser cabeza de cartel. Y para asegurarse que su presentación fuera inolvidable, el artista montó un show con fuegos artificiales, coreografías increíbles y hasta una moto de agua sobre el escenario que dejó perplejos a los presentes. Sin embargo, Bad Bunny creyó que era buena idea utilizar el evento para enviarle una indirecta al exnovio de Kendall Jenner.

Y es que durante su presentación, se proyectaron algunos tweets de sus seguidores en una pantalla enorme mostrando su apoyo y cariño al cantante urbano. Pues resulta que uno de esos tweets tuvo especial repercusión porque comparaba al artista puertorriqueño con Harry Styles, haciendo ver que Bad Bunny es mejor artista que el británico.

"Buenas noches, Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El Apagón", decía el mensaje. Aquello sembró la controversia y rápidamente se hizo tendencia en las redes sociales.

Bad Bunny cierra su primer show en Coachella 2023 poniendo el siguiente mensaje en pantalla:



“Benito podría hacer As It Was, pero Harry nunca podría hacer El Apagón” pic.twitter.com/ooD0mWpUYl — Indie 505 (@Indie5051) 15 de abril de 2023

Como era de esperarse los usuarios no lo perdonaron, y sacaron a flote los temas de ambos artistas, sus estilos musicales, su forma de vestir, sus letras y más, por lo que Bad Bunny no salió bien parado ante Harry Styles.

Solo hay que mencionar que los dos cantantes, de 29 años de edad, son bastante populares, pero la ventaja la sigue manteniendo el inglés sobre el de boricua. Y es que el paso que tuvo por One Direction y ahora como solista, le ha bastado para mantenerse en lo más alto y en las preferencias de la gente en cualquier plataforma o evento que exista, a pesar de que 'San Benito' ha tenido un ascenso importante en todo el mundo.

Durante su presentación, Bad Bunny también dejó una reflexión en el que dio a entender que no existe una relación amorosa entre él y la modelo Kendall Jenner.

"En la prensa se dicen mil cosas, pero nunca, nunca, podrán saber la realidad de lo que siente un corazón. Por eso yo les digo que lo que ustedes vean por ahí que no salió de mi boca no lo crean", expresó el boricua.

bad bunny lanzó una indirecta por el supuesto romance con kendall jenner en coachella o fue mi idea?hajsjdd pic.twitter.com/wWgC36lAOT — Nicolás🫀 (@nicolvsfl) 15 de abril de 2023

Lo cierto es que hay quienes aseguran que el mensaje de Bad Bunny es porque el británico fue novio de Kendall Jenner. Hay que recordar que Harry y Kendall tuvieron una relación intermitente entre 2015 y 2016. Sin embargo, no fue hasta que fueron fotografiados besándose en un yate en Anguilla en 2015 que se confirmó que eran algo más que amigos.