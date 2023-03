Bad Bunny sorprende cantando 'As It Was' de Harry Styles

La superestrella del reggaetón cantó algunos de sus más grandes éxitos junto al presentador James Corden en el popular segmento "Carpool Karaoke" del programa "The Late Late Show". El Conejo Malo incluso se atrevió a cantar 'Break Free' de Ariana Grande y 'As It Was' de Harry Styles. ¿Cómo le fue? Aquí te lo contamos.

El Carpool Karaoke de James Corden no solo se ha convertido en uno de los programas más exitosos de la televisión norteamericana, sino también en uno de los más virales en las redes sociales. En él han participado artistas de la talla de Adele, Ed Sheeran, Madonna, Usher, Elton John, Billie Elish, por mencionar algunos.

Pues bien, ahora a esa larga lista de famosos se sumó Bad Bunny, quien sorprendió a todos con su dominio del inglés y además por atreverse a cantar temas de Ariana Grande y Harry Style.

La entrevista inició con el artista de 29 años explicando por qué eligió llamarse "Bad Bunny" y no su nombre de nacimiento, Benito Antonio Martínez Ocasio, para su carrera. "Mi primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista que no conoce su verdadera identidad. Quería usar una máscara de conejo", dijo.

Corden, de 44 años, lo comparó con DJ Marshmello. "Sí, algo así porque, ya sabes, nunca quise ser tan famoso. Pero luego seguí la corriente", dijo Bad Bunny, señalando que eligió su nombre de artista porque "un conejito malo, no importa cuán malo, todavía se ve lindo".

Después de cantar su colaboración con Jhay Cortez, "Dakiti", Bad Bunny le reveló a Corden que casi no llega a su actuación de apertura en los Premios Grammy 2023 debido al "tráfico de Los Ángeles".

“Me estaba volviendo loco… estaba sudando. A dos minutos del Crypto Arena, estaba muy nervioso. Estaba muy ansioso, porque yo era el acto de apertura”, recordó, antes de explicar por qué llegó tarde. "Tenía que hacer ejercicio. El ensayo fue a las 9 a. m. Los Grammy, a las 5 p. m. ¿Qué se supone que debo hacer todo el día? Hablé ese día y dije: 'Tengo tiempo para ir a mi casa a hacer ejercicio. tomar una ducha y volver, y todo va a estar bien. Pero creo que aprendí una gran lección".

Después de hablar sobre sus viajes a Puerto Rico y su amor por el dibujo, comenzó a sonar en los parlantes del carro el éxito de Ariana Grande y Zedd, "Break Free" y fue allí que Benito se emocionó.

"Creo que esta es la canción en inglés de la que más me sé la letra. Porque escucho música en inglés, me gusta...", comenzó a explicar Bad Bunny antes de que entrara la voz del cantante de "Positions", e inmediatamente el reguetonero comenzó a interpretarla.

Otro tema de conversación fue la pasión que siente el boricua por la lucha libre. “En mis canciones tengo muchas referencias de lucha libre. En la WWE se percataron y quisieron hacer algo conmigo. Me ofrecieron ser ‘referee’, pero yo les dije ‘quiero pelear’”.

Corden le preguntó si sintió miedo o nervios al presentarse en el ring de la WWE por primera vez, a lo que Bad Bunny respondió que sí, añadiendo, sin embargo, que siente que este fue el mejor día de su vida.

La participación de Benito Martínez Ocasio en el programa terminó con el artista "tarareando" el éxito de Harry Styles, 'As It Was'.