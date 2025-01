Bad Bunny conquista la cima del billboard 200 con 'Debí Tirar Más Fotos'

En la semana que concluyó el 16 de enero de 2025, el disco alcanzó 203.500 unidades equivalentes a álbumes, con un impresionante aumento del 67% en comparación con su primera semana. Este resultado le otorga al superastro puertorriqueño su cuarto No. 1 en la lista, un logro notable que subraya su popularidad y poderío en el streaming.

El álbum, que fue lanzado de manera poco convencional el 5 de enero de 2025, ha demostrado un rendimiento excepcional a pesar de su lanzamiento fuera del ciclo habitual de la industria. Debido a este lanzamiento en domingo, la primera semana de "Debí Tirar Más Fotos" solo incluyó cinco días de actividad, pero aún así logró impresionar en términos de ventas y reproducciones. Con 195.000 unidades provenientes de streaming (un aumento del 72%), el álbum se mantiene en la cima de la lista Top Streaming Albums, con más de 264 millones de reproducciones de sus canciones durante la semana.

Este es el cuarto álbum de Bad Bunny en alcanzar el No. 1 en el Billboard 200, un listado donde ya había liderado con "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" (2023), "Un Verano Sin Ti" (2022) y "El Último Tour del Mundo" (2020). Además, "Debí Tirar Más Fotos" ha hecho historia al convertirse en el primer álbum principalmente en español en alcanzar el puesto número 1 en 2025, sumando a la larga lista de discos en lengua no inglesa que han logrado este feat.

Mientras tanto, Taylor Swift continúa brillando en las listas con su álbum "Lover: Live From Paris", que ha reingresado al puesto número 2 del Billboard 200, con 202.500 unidades equivalentes a álbumes. Este aumento en las posiciones se debe en gran medida a la reedición del álbum en vinilo y la disponibilidad del mismo como descarga digital exclusiva a través de su tienda en línea. Con 161.000 vinilos vendidos, "Lover: Live From Paris" ha registrado la semana de ventas más grande para un álbum en vivo en vinilo desde que Luminate comenzó a rastrear datos en 1991.

El álbum, que originalmente fue grabado en 2019 durante el concierto en vivo "The City of Lover" en París, se lanzó nuevamente a principios de enero de 2025, ofreciendo cuatro versiones limitadas en vinilo y descarga digital. Esta reeditada versión conmemora una de las actuaciones más significativas de Swift, ya que fue el único concierto que la artista realizó para promover su exitoso álbum "Lover", antes de que la pandemia cancelara su gira mundial.

Este reingreso marca el 18º álbum de Swift en entrar al Top 10 del Billboard 200, consolidando su lugar entre las artistas más exitosas de la historia. Además, con este regreso al Top 10, empata con Mariah Carey como la mujer con más álbumes en este rango, solo por detrás de Madonna y Barbra Streisand.

La semana pasada, el ranking de ventas fue dominado por el formato digital y el vinilo. En el caso de Bad Bunny, su éxito en streaming fue el motor principal de su ascenso al No. 1, mientras que el fenómeno de Taylor Swift ha puesto de nuevo a los vinilos en el centro de la atención, un mercado que sigue creciendo con fuerza.

A lo largo de la última semana, los discos en vinilo han demostrado ser una pieza clave en el éxito de los álbumes, ya que tanto Swift como otros artistas como Kendrick Lamar y SZA han aprovechado este formato para incrementar sus ventas. Con "Lover: Live From Paris", Swift se suma a un selecto grupo de artistas que han logrado que un álbum en vivo suba al Top 10, y de paso, se convierte en el álbum de mayor éxito en el ranking en más de cinco años.

Top 10 Billboard 200

El resto del Top 10 del Billboard 200 está dominado por otros nombres destacados. El álbum "SOS" de SZA se mantiene estable en el No. 3, mientras que el disco "GNX" de Kendrick Lamar ocupa la cuarta posición. Además, "WHAM" de Lil Baby y "Short n' Sweet" de Sabrina Carpenter ocupan el quinto y sexto puesto, respectivamente. Otros álbumes populares, como "Hit Me Hard and Soft" de Billie Eilish y la banda sonora de "Wicked", también se mantienen en el Top 10, consolidando la diversidad de géneros y estilos que actualmente dominan las listas.

Este primer mes del año ha mostrado un claro dominio del mercado por parte de artistas como Bad Bunny, quien continúa revolucionando la industria con su música en streaming, y Taylor Swift, quien ha sabido capitalizar el resurgimiento del vinilo y el coleccionismo de ediciones limitadas. Con su ascenso al No. 1 del Billboard 200, Bad Bunny demuestra que su influencia global sigue en aumento, mientras que Taylor Swift, con su retorno al Top 2, sigue ampliando su legado como una de las artistas más importantes de la era moderna.