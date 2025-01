Bad Bunny debuta como presentador de noticias y reflexiona sobre Puerto Rico

En su natal Puerto Rico, el reggaetonero asumió el rol de conductor en NotiCentro al Amanecer, mostrando su faceta más seria mientras informaba sobre temas como el clima y un altercado en un restaurante.

Con un elegante traje gris, camisa blanca y corbata marrón, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, se adaptó rápidamente al formato noticioso. Después de su breve debut como presentador, compartió una foto con el equipo del programa mientras sostenía un vaso de “Pitorro de Coco”, un guiño a una de las canciones de su reciente álbum Debí Tirar Más Fotos.

El cantante aprovechó su aparición en televisión para hablar sobre este disco y su cortometraje autodirigido, que tiene como protagonista al cineasta puertorriqueño Jacobo Morales. La producción aborda un tema crucial para la isla: la gentrificación y las transformaciones sociales y económicas que afectan a su gente.

“Tuve que aprender. Porque a veces me hacían preguntas que no sabía cómo responder. Me sorprendió lo poco que yo mismo sabía sobre la historia de mi país. Ahí surgió ese hambre de aprendizaje y educación porque soy como cualquier otro puertorriqueño. Vengo de escuelas públicas”, confesó el artista, reconociendo su propia desconexión inicial con algunos aspectos de la historia de Puerto Rico.

Bad Bunny explicó que su intención con Debí Tirar Más Fotos era sembrar curiosidad y conciencia en todas las generaciones, desde niños hasta adultos mayores, sobre las complejidades y la historia de la isla. “Quería plantar una semilla en todas las generaciones, para que puedan aprender más sobre lo que yo aprendí durante los últimos meses”, afirmó.

En una entrevista con la revista Time, el cantante profundizó en la relación entre el turismo y la vida cotidiana en Puerto Rico, comparándola con una metáfora romántica. “Los turistas vienen aquí a disfrutar de los lugares hermosos, y luego se van y no tienen que lidiar con los problemas que los puertorriqueños enfrentamos día a día. Traduciendo esa analogía a un romance, también hay personas que solo ven lo mejor de ti y se van, sin conocer tus defectos, tus traumas o tus heridas del pasado. Es como si fueran turistas en tu vida”, reflexionó.

El álbum también tiene un fuerte componente emocional. Al preguntarle sobre el sencillo principal, que habla de desamor y nostalgia, Bad Bunny aclaró que no está dirigido específicamente a su exnovia Kendall Jenner. “Muchas de mis letras están dedicadas a diferentes personas que he conocido a lo largo de mi vida. El significado puede variar, como la ausencia de alguien que ya no está contigo o un amor, pero también puede ser muchas otras cosas que ya no están”, explicó.

Con esta nueva etapa, Bad Bunny no solo reafirma su versatilidad artística, sino también su compromiso por visibilizar las luchas y riquezas culturales de Puerto Rico, acercándose tanto a sus raíces como a su público de una forma más íntima y consciente.