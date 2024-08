Violencia y consumo de drogas | Beéle enfrenta graves acusaciones de su exesposa

El reguetonero Brandon de Jesús López, conocido como Beéle, está en el centro de una polémica tras las serias acusaciones presentadas por su esposa, Camila Rodríguez. Según un documento reciente entregado a la Fiscalía y revelado por la revista Semana, Rodríguez ha denunciado a Beéle por posesión y consumo de drogas, violencia física y psicológica, y abandono económico.

Te puede interesar: Padre de Miley Cyrus llamó 'zorra' a la cantante y arremetió contra su exesposa

Te puede interesar: ¡Severo! Seleccionado de Perú pierde gran oportunidad tras denuncia de violencia doméstica

Camila Rodríguez, madre de los hijos del cantante, ha hecho públicas las conversaciones y pruebas de las infidelidades de Beéle con otras mujeres. La situación tomó un giro aún más grave cuando Rodríguez presentó una demanda que detalla el consumo de alucinógenos en presencia de menores, humillaciones y prohibiciones.

El documento menciona que durante un parto de alto riesgo en el que Rodríguez casi pierde la vida, Beéle "consumía en su presencia vaporizadores de marihuana" y, tras regresar a casa, organizó una fiesta con amigos donde todos consumían sustancias de manera simultánea.

Rodríguez describe cómo Beéle ha impedido que ella trabaje y se ha negado a cubrir los gastos de sus hijos. Según el abogado de Camila, Beéle es un consumidor habitual de marihuana y hongos, lo que pone en peligro la integridad de su familia.

El abogado añade que Rodríguez no puede acceder a ciertas áreas de la casa, donde supuestamente se cultivan estas sustancias, y que Beéle ha dejado las drogas regadas en la vivienda, exponiendo a los niños a un riesgo potencial.

El documento también revela que el cantante ha fallado en proporcionar el apoyo económico necesario para la educación de sus hijos y el seguro médico, dejando a Rodríguez en una situación económica precaria.

“Ha sido tal el estado de humillación que mi representada y los niños no tienen un seguro médico porque el denunciado no lo volvió a pagar. Además, por más que mi representada le ha rogado que el niño mayor ya está en edad de entrar al jardín, no ha querido pagarle la educación a su hijo”, se lee en la denuncia.

A pesar de la relación con Beéle y su rol como madre de sus hijos, Rodríguez ha enfrentado una grave crisis financiera y personal, agravada por la prohibición de trabajar y la falta de recursos. La situación se mantiene en desarrollo y podría tener serias repercusiones para el artista.

Beéle afirma que las acusaciones son falsas

Horas después que se revelara la información en los medios de comunicación, el artista colombiano se pronunció en sus redes sociales afirmando que las acusaciones son completamente falsas. A través de un comunicado emitido por su firma de abogados señalaron que la información es completamente falsa y se advierte que se tomarán las acciones legales pertinentes contra los medios que difundieron la noticia sin contar con la versión del cantante. "Presentaremos las acciones legales que correspondan para salvaguardar la imagen, reputación y privacidad del artista", se lee.

Aseguran que el padre cumple con todas sus obligaciones respecto a sus hijos: "Se cuenta con toda la evidencia que demuestra que ha sido un padre ejemplar y que siempre ha respondido por su familia". El mensaje concluye señalando que la intención del artista y sus abogados es llegar a una conciliación entre ambas partes y resolver la controversia familiar que surgió hace unos meses a raíz de una presunta infidelidad.