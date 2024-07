Se filtra video de los amigos de Maluma tratando de robarle la camiseta a un fanático argentino

El polémico video no solo causó indignación en algunos, sino que provocó la respuesta contundente de Leandro Paredes.

Durante el partido de la final de la Copa América 2024, al que asistieron varias celebridades de la industria musical entre las que estuvo Maluma, quien en varias ocasiones ha manifestado su apoyo a la Selección Colombia, ocurrieron varios incidentes que empañaron el disfrute del duelo.

Entre ellos, es un video difundido en las redes sociales en el que se ve a uno de los amigos de Maluma, que está en el palco junto a él, tomando, cantando, arengando y bebiendo, cuando intenta arrebatarle la camiseta de Argentina a un hincha que está en la parte baja de la tribuna que colinda con su ventana.

Se trataba de Blessd, otro artista reggaetonero, quien tuvo el intento fallido, pues el argentino rápidamente apretó su camiseta y no se la dejó quitar. El hecho fue rechazado por los hinchas argentinos, quienes en redes sociales difundieron y viralizaron rápidamente el video considerándolo una falta de respeto hacia el fanático argentino.

"Primero que falta de respeto, segundo Colombia"; "Cancelando a maluma de por vida”; “¡¡Horrible actitud, después viene a la Argentina a llenarse los bolsillos y a decir q nos ama!! Esto no hay q olvidar"; "@maluma cómplice de intento de robo. Primero dejemos las cosas claras, segundo colombia"; "Maluma no sos más bienvenido en Argentina nunca más"; "Los colombianos se merecen no volver a entrar a las canchas por un buen tiempo".

A las críticas, se sumaron algunos colombianos, quienes consideraron que este, como otros actos de los compatriotas cafeteros en el estadio fueron vergonzosos e indignos de representación, por lo que ofrecieron excusas en redes sociales.

“En verdad que esto no nos representa a los colombianos de bien, ofrezco disculpas infinitas al pueblo argentino por semejantes actos tan deplorables”; “Qué vergüenza de reggaetoneros los que nos representan en el extranjero”; “Gamines levantados, eso es lo que escuchan los chicos hoy en día, ese es el ejemplo que da, qué vergüenza”.

Ante el video, el futbolista de la Selección Argentina, Leandro Paredes, escribió en los comentarios: “Si quiere una que avise y se la mandamos firmada”, el comentario ya tiene más de 170 mil likes y más de 5 mil respuestas.