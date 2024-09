Cazzu celebró el primer cumpleaños de su hija Inti ¿Estuvo Nodal en la fiesta?

Aunque el cantante no compartió imágenes ni felicitaciones públicas, algunos indicios en los videos de la fiesta sugirieron que estuvo presente.

El primer cumpleaños de Inti, hija de la cantante argentina Cazzu y el intérprete mexicano Christian Nodal, se convirtió en un evento emotivo y lleno de detalles encantadores, pero también en el foco de atención de los internautas, quienes no tardaron en señalar la posible ausencia del mexicano en la celebración.

La rapera, conocida como Nena Trampa, organizó una gran fiesta en honor a su hija, decorada con globos, juegos y comida, y lo compartió en su cuenta de Instagram. En las fotografías, se pudo ver a la pequeña Inti vestida de amarillo, con detalles a juego, mientras que Cazzu lucía una camiseta con el nombre de su hija y vasos personalizados que decían "Inti Lover". Junto a las imágenes, la cantante escribió un mensaje lleno de ternura: “No existe oscuridad que resista tu luz. Feliz primer vuelta al mundo amor de mi alma”, dejando ver la inmensidad del amor que siente por su hija.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue un detalle en uno de los videos compartidos por la artista. En la grabación, se ve a Inti en brazos de alguien que no aparece en cámara, pero los internautas notaron los tatuajes en las manos de la persona que la sostenía, concluyendo que se trataba de Christian Nodal. “Esa mano es de Nodal, por los tatuajes que tiene”, afirmó un usuario en redes, desatando una ola de comentarios y especulaciones sobre la relación actual entre los artistas.

A pesar de que ni Nodal ni Cazzu publicaron fotos juntos, este detalle no pasó desapercibido para los fanáticos, quienes destacaron la importancia de que el cantante estuviera presente en un momento tan significativo. “Si fue su papá bien por Inti… son momentos que no volverán”, comentaba otro usuario, mostrando apoyo a la idea de que ambos padres deben estar juntos por el bienestar de su hija.

El primer cumpleaños de Inti no solo acaparó la atención por la presencia de Nodal, sino también por la reacción de su actual esposa, Ángela Aguilar. La joven cantante rompió su habitual discreción respecto a la hija de su marido y mostró su apoyo indirecto al darle "me gusta" a una publicación de Cristy Nodal, madre de Christian, en la que felicitaba a su nieta. "¡Feliz cumpleaños amor de mi vida! Mi Inti. ¡Eres la luz de mi vida y de nuestra familia!", escribió la progenitora del cantante, acompañando sus palabras con imágenes de la pequeña.

Esta reacción de Ángela generó revuelo, ya que hasta ese momento, se había mantenido al margen de cualquier asunto relacionado con la hija de su esposo. Aunque no ha hecho declaraciones públicas al respecto, su gesto fue suficiente para que los medios y los seguidores interpretaran una postura más cercana a la familia.

Por su parte, Christian Nodal enfrentó una ola de críticas por no publicar una felicitación pública para su hija, lo que lo llevó a expresar su frustración en un video que compartió en redes sociales: "Ya andan con que por qué no subo fotos de mi hija en su cumpleaños, que por qué no felicito a mi hija en redes sociales", comenzó diciendo el cantante, visiblemente molesto.

En su mensaje, defendió su decisión de mantener en privado los momentos con su hija, argumentando que no quiere exponerla a la malicia de las redes sociales. "Un post, así sea con todo el corazón, se hace un mierdero en los comentarios. ¿Por qué voy a exponer a mi hija a eso? Yo no quiero", explicó, refiriéndose a la forma en que se distorsionan las publicaciones en redes sociales.

También aprovechó para aclarar los rumores sobre la manutención de Inti, rechazando las críticas y afirmando que su prioridad es proveer a su hija todo lo que necesita, más allá de las apariencias en las redes. "Lo importante es que entienda que su papi tiene que trabajar para que no le falte nada", concluyó, dejando en claro que su enfoque es el bienestar de su hija, no las opiniones de los demás.

A pesar de que tanto Nodal como Cazzu han intentado mantener ciertos aspectos de su vida privada fuera del ojo público, la atención sobre su relación y la crianza de su hija sigue siendo intensa. Este primer cumpleaños de Inti fue un reflejo de cómo, a pesar de las tensiones y especulaciones, ambos artistas se mantienen enfocados en su rol como padres, aunque sus métodos para compartir esa parte de su vida difieran.