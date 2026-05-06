Cazzu revela que Inti y ella protagonizaron un inquietante episodio paranormal

Un reciente testimonio de la cantante argentina Cazzu ha generado conversación en redes sociales tras revelar un episodio inusual vivido junto a su hija, fruto de su relación con Christian Nodal.

La artista compartió la experiencia durante su participación en el podcast de MTV, ‘Lado B’, donde abordó temas personales vinculados a lo espiritual, lo desconocido y las percepciones infantiles.

En medio de una conversación distendida, la intérprete sorprendió al narrar un momento que describió como inquietante. Según relató, todo ocurrió en un ambiente cotidiano y tranquilo dentro de su hogar. La experiencia paranormal comenzó cuando su hija, mientras jugaba en su habitación, la llamó con insistencia. “Mi gorda es muy cool, ella cuando se concentra a jugar con algo, empieza… y ella estaba más en su cuarto”, explicó la cantante, detallando el contexto previo al suceso.

La situación tomó un giro inesperado cuando la menor alertó sobre una presencia extraña. “Mamá, mamá”, recordó que gritó la niña. Ante la respuesta de la artista, la menor insistió con una afirmación que generó tensión: “‘Hay un señor en el cuarto’. ‘Vení, vení’”. La reacción de la cantante fue inmediata, marcada por el temor y la incertidumbre. El relato de la experiencia paranormal captó la atención del público por la naturalidad con la que fue narrado.

La artista describió que, pese al miedo, decidió acercarse al lugar indicado por su hija. “Imagínate. Respiré profundo. Le dije: ‘¿dónde?’”, comentó, evidenciando el impacto emocional del momento. Al ingresar a la habitación, encontró un elemento que intensificó la sensación de inquietud: una puerta del ropero abierta. “Llegué y pensé ‘yo voy a ver… yo, no por favor’. Llegué y una puerta del placard (ropero), estaba abierto y yo no lo quería (cerrar)… me estoy muriendo”, relató entre risas nerviosas.

El episodio continuó con una interacción que la cantante decidió manejar con cautela para no transmitir miedo a su hija. “‘¿A dónde está, hija?’, ‘ahí’”, respondió la niña señalando el lugar. En ese momento, la artista optó por preguntarle cómo proceder. “‘¿Qué hago, le digo que se vaya?’. ‘Sí’ (respondió). Yo le digo, ‘bueno, te tenés que ir. Con todo respeto, señor, te tenés que ir porque este es el cuarto de mi hija. Entonces te tenés que ir, no vuelvas’”, expresó, recreando el diálogo que sostuvo en voz alta.

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Aunque aseguró que no percibió ninguna presencia tangible, la cantante reconoció el impacto emocional que le dejó la experiencia. “Una vez me pasó que tuve que hablar, bueno, mi hija, me pidió que sacara ‘al señor’ (que estaba en su cuarto), yo me acuerdo y me muero de miedo”, confesó, dejando ver la intensidad del momento vivido.

Más allá del episodio, la artista reflexionó sobre la imaginación infantil y la forma en que los adultos interpretan este tipo de situaciones. “abramos posibilidades, los chicos, su imaginación, imagínatela un montón”, señaló, enfatizando la importancia de no trasladar temores a los menores. También admitió que la experiencia la tomó por sorpresa: “Me dijo ‘es malo’, ahí es donde una, que ella es grande, pero yo soy grande, se supone. Fue particular, digamos. Yo estaba muy asustada. No vi nada, no sentí nada, fue todo muy rápido, dije ‘no voy a hacer nada’”.

Durante la entrevista, la cantante también compartió aspectos de su conexión espiritual, aclarando que, aunque mantiene una postura escéptica, conserva ciertos rituales personales. “Tengo una canasta con pétalos de flores de la gente que me quiere. Se van cayendo y se van secando y las pongo ahí”, explicó. Añadió que utiliza sahumerios para limpiar energías en su hogar, describiéndolo como prácticas simbólicas más que creencias estrictas. “Son ideas”, concluyó.

El testimonio ha generado múltiples reacciones en plataformas digitales, donde seguidores debaten entre explicaciones racionales y percepciones vinculadas a lo paranormal.