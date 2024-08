La razón por la que Cazzu decidió desaparecer de las redes sociales: 'Hay un infierno prendiéndose fuego'

La cantante argentina ha explicado recientemente los motivos detrás de su ausencia en las redes sociales, una decisión tomada tras el escándalo relacionado con su ex pareja, el mexicano Christian Nodal. La controversia surgió cuando Nodal inició una nueva relación con Ángela Aguilar poco después de su separación, y en menos de dos meses, se casó con ella en una ceremonia lujosa.

En medio de este torbellino mediático, Cazzu decidió eliminar todas sus publicaciones en Instagram, incluidas las fotos de su hija, dejando solo tres imágenes antiguas que cuentan con "likes" de Nodal. La artista, conocida por su nombre artístico ‘Nena Trampa’, abordó su desaparición digital en el pódcast ¡FA!, conducido por Mex Urtizberea. Allí, Cazzu reveló: “Hace dos meses que no tengo mis redes sociales en mi celular. Y nada, estoy aquí, estoy bien”.

Cazzu explicó los efectos negativos de las redes sociales en su vida, diciendo: “No tengo notificaciones ni me entero si alguien me contacta. Desde que eliminé mis redes, porque hay un infierno prendiéndose fuego, ni siquiera quiero que me salte una chispa, ni siquiera voy a tener la posibilidad de confundirme de botón”.

Añadió que no se arrepiente de su decisión, ya que “no me atormenta. Entendí que hay personas que, independientemente de lo que hagas, te odiarán hoy y te adorarán mañana”.

En su intervención, la cantante también reflexionó sobre la importancia de desconectar: “Es útil preguntarse ‘¿qué pasa si me voy?’ El narcisismo nos hace creer que somos imprescindibles. La gente no está pensando en nosotros todo el tiempo, y eso es algo que debemos tener en cuenta”.

Durante el pódcast, Cazzu demostró su talento al interpretar la canción “Como La Flor” de Selena Quintanilla, captando la atención de sus seguidores que esperan su regreso.

No obstante, la cantante aclaró que actualmente no está trabajando en nueva música: “No he lanzado un disco ni música en el último año, estoy en casa sin hacer nada”, concluyó.