'Sufre en silencio' | Médium asegura que Cazzu vive un calvario interno tras su ruptura con Nodal

Luego de que diera a luz a su primogénita Inti, fruto de su relación con el mexicano Christian Nodal, la cantante argentina está viviendo su duelo personal, tras la separación del hombre que creyó que sería el amor de su vida. Sin embargo, a la ya dolorosa ruptura, la argentina ha tenido que soportar la humillación de ver como el cantante que le dedicaba versos de amor se ha terminado casando con otra apenas dos meses después que se confirmara el fin de su relación.

Te puede interesar: Video | Cazzu reaparece interpretando 'Como la flor' de Selena Quintanilla ¿Indirecta a Nodal?

Te puede interesar: ¡Quería 135 mil al mes! Nodal le gana demanda de pensión alimenticia a Cazzu y 'solo' pagará esto por su hija Inti

De hecho, ha sido el propio Christian Nodal el que se ha encargado de compartir en sus redes sociales su noviazgo con Ángela Aguilar, quien era cercana a la expareja, haciendo aun más bochornosa la situación. A esto, se le suma la batalla legal que inició contra el mexicano por la manutención de su hija Inti, de la que esperaba recibir una suma mucho mayor a la que finalmente le otorgaron los jueces. Todo esto, ha hecho pensar a los cibernautas y seguidores que es muy probable que la cantante esté atravesando una depresión posparto causada por la irresponsabilidad afectiva del padre de su hija.

Cazzu se mantuvo al límite del tema en sus redes sociales, por lo que la preocupación sobre su estado emocional creció entre sus fans, quienes acudieron a Bis, una médium para consultarle el estado moral de la artista argentina y ella no tardó en dar una preocupante y a la vez emocionante respuesta.

"Siempre he dicho que Cazzu sufrió en silencio, y sigo diciendo que Cazzu sufre en silencio. Mi respeto y mi admiración hacia ella es muy grande porque sufrir en silencio es más difícil que cuando lo expresamos y cuando estamos emocionados y decimos: 'ay, soy feliz'. No. Mi respeto muy grande para ella", dijo en Despierta América de Univision.

La mujer, quien se especializa en horóscopos y la lectura del Tarot le auguró un futuro brillante a la rapera argentina luego del terrible desenlace que ha tenido que vivir tras la separación del padre de su hija.

"Ella va a salir mucho adelante, vamos a ver una Cazzu diferente, totalmente diferente, no tan roquera, más amorosa, y esa niña le llegó a su vida en un momento muy importante porque Dios no nos da nada que no nos merezcamos. Esa niña va a ser su compañera y guía siempre", añadió sobre la bebé, que en septiembre cumple 1 año.

Cabe recordar que la vidente cubana predijo que Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarían y así pasó.