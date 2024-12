Así fue la celebración de compromiso de Selena Gomez y Benny Blanco

La pareja, que inició su relación en junio de 2023 tras años de colaboración profesional, celebró su compromiso con un emotivo picnic sorpresa que destacó por su sencillez y significado personal.

El anuncio se dio a conocer el pasado 11 de diciembre a través de un breve video compartido en redes sociales. En el clip, Selena aparece radiante mientras su anillo de compromiso, un deslumbrante diamante de corte marquesa, brilla bajo la luz. El detalle romántico no pasó desapercibido: de fondo sonaba el éxito de Selena de 2015, “Good for You”, específicamente en el verso “I’m on my marquise diamonds”, una referencia directa al diseño de la joya que ahora simboliza su amor.

Según fuentes cercanas, Benny, de 36 años, planeó un picnic sorpresa para Selena, incluyendo su comida favorita: Taco Bell. “Fue muy ella”, declaró una fuente a People. Además, la velada culminó con una celebración improvisada junto a amigos y familiares.

“Benny y Selena estaban muy emocionados de compartir la noticia de inmediato con sus seres queridos. Es una verdadera sociedad entre ellos”, comentó una fuente cercana, resaltando la solidez de su relación.

El anillo de compromiso ha sido objeto de fascinación tanto por su diseño como por su valor. La joya, estimada en más de un millón de dólares, cuenta con un diamante de 8 quilates de corte marquesa montado en una banda de oro amarillo con pavé. Según Laura Taylor, experta en joyería de Lorel Diamonds, el corte marquesa no solo es llamativo, sino que también alarga visualmente los dedos, lo que lo convierte en una elección elegante y sofisticada.

“El diamante central probablemente tiene una claridad VVS1 y un grado de color en el rango D-F, lo que lo hace extremadamente raro y valioso”, explicó Taylor al Daily Mail.

La noticia del compromiso generó una ola de reacciones entre amigos y colegas de la pareja. Taylor Swift, una de las mejores amigas de Selena desde 2008, celebró con humor al escribir: “Sí, seré la chica de las flores”. Por su parte, Jennifer Aniston comentó con entusiasmo: “¡CARIÑO! Felicidades”.

Incluso los compañeros de Selena en la serie Only Murders in the Building, Steve Martin y Martin Short, enviaron un mensaje conjunto lleno de humor: “Felicidades a Benny y Selena, de sus dos tíos raros”. Benny no ha ocultado lo que siente por Selena, describiéndola como su ancla emocional: “Tengo una verdadera mejor amiga con la que puedo hacer todo en el mundo, y cada día es el mejor día de mi vida”, confesó en una entrevista.

Selena, por su parte, también ha sido transparente sobre su relación: “Este es el lugar más seguro en el que he estado en una relación, y veo un futuro con esta persona”, declaró recientemente. Tras pasar cinco años soltera, la cantante y actriz reconoció que encontró en Benny algo único y especial.

Con el 2025 en la mira, la pareja se prepara para llevar su relación al siguiente nivel. Según fuentes cercanas, ambos desean que su boda sea una celebración íntima, reflejo de la autenticidad que define su historia de amor.