Hijo de Sean ‘Diddy’ Combs fue visto de rumba mientras su padre está en la cárcel

Christian “King” Combs fue visto disfrutando de una animada salida nocturna solo dos días después de haber asistido a la audiencia judicial de su padre, el reconocido magnate de la música Sean “Diddy” Combs. El joven de 26 años, rapero al igual que su padre, fue captado en video acompañado de su novia, la modelo Raven Tracy, mientras ambos se divertían en un club nocturno. Las imágenes muestran a la pareja en plena fiesta, rodeados de amigos y a Christian vertiendo licor en la boca de Raven.

Este evento ocurrió el 13 de octubre, tan solo dos días después de la audiencia celebrada el 10 de octubre en Manhattan, donde Diddy, de 54 años, junto a seis de sus siete hijos, enfrentó un momento crucial en su caso judicial. La sesión determinó que el juicio en el que el magnate se enfrentará a cargos graves por tráfico sexual y crimen organizado, comenzará el 5 de mayo de 2025. Cabe señalar que él se ha declarado no culpable de todos los cargos.

En el video compartido en la cuenta de Instagram “Live Bitez”, se puede ver a Christian disfrutando de la música y bailando al ritmo de la canción “Best of Me, Part 2”, de Mya y Jay-Z, mientras interactúa con la cámara y hace una declaración que ha llamado la atención: “Tengo a la chica más mala del mundo”. La publicación del clip, subtitulada con la misma frase, no tardó en generar una ola de comentarios entre los seguidores de la pareja y los fanáticos de Christian.

El jueves previo a la fiesta, Christian y sus hermanos Quincy Brown, Justin Combs, Chance Combs, y las gemelas Jessie y D’Lila Combs estuvieron presentes en el tribunal junto a su madre, Janice Combs, para apoyar a Diddy. Según informó USA Today, el artista apareció en la corte vestido con el uniforme beige de la prisión, y en un emotivo gesto, envió besos a su familia al término de la audiencia. Posteriormente, fue escoltado fuera del juzgado por miembros del Servicio de Alguaciles de los EE.UU.

El equipo de defensa de Diddy solicitó al juez que el juicio se llevara a cabo en abril o mayo de 2025, una petición que fue aceptada, programando la fecha de inicio del juicio para el 5 de mayo. Curiosamente, esta fecha coincide con uno de los eventos más importantes del mundo del entretenimiento, la Gala Met, que también se celebrará en Manhattan ese mismo mes. Los fiscales anticiparon que el juicio durará aproximadamente tres semanas, mientras que los abogados de la defensa estiman que su presentación tomará alrededor de una semana.

Tras la audiencia, Diddy permanece bajo custodia en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, a la espera de que se resuelva su apelación para obtener la libertad bajo fianza. En respuesta a esta situación, su abogado, Marc Agnifilo, expresó su descontento con la decisión del tribunal.

“Estamos decepcionados con la decisión de seguir adelante con lo que creemos es una persecución injusta del Sr. Combs por parte de la Fiscalía de EE.UU. Sean ‘Diddy’ Combs es un ícono de la música, un empresario hecho a sí mismo, un hombre de familia amoroso y un filántropo probado que ha pasado los últimos 30 años construyendo un imperio, adorando a sus hijos y trabajando para elevar a la comunidad negra”, dijo el defensor.

Christian Combs no solo ha mostrado su apoyo en el ámbito personal, sino también a través de su música. En mayo de 2024, lanzó la canción “Pick A Side”, en la que hace referencias a la situación legal de su padre y las redadas realizadas por la policía en sus propiedades de Miami y Los Ángeles. Con versos como “La policía allana la casa como si pensaran que vendemos crack, pero aquí estamos vendiendo pistas” y “Papá ha sido odiado por muchos hombres”, el heredero deja clara su postura y el respaldo a Diddy en medio de este difícil proceso legal.

La relación entre el rapero y sus hijos ha sido siempre cercana, y estos últimos eventos no han hecho más que reforzar ese vínculo, mientras todos se preparan para enfrentar un juicio que promete captar la atención de la opinión pública en los próximos meses.