Christian Nodal aplaza su boda religiosa con Ángela Aguilar y explica las razones

El cantante mexicano sorprendió a sus seguidores al confirmar que la esperada boda religiosa con Ángela Aguilar no se llevará a cabo en la fecha prevista.

Aunque la pareja ya contrajo matrimonio civil en julio de 2024 en una ceremonia íntima en Morelos, el enlace religioso, que había generado gran expectativa, fue pospuesto debido a factores externos que, según el artista, hacen inviable su realización por ahora.

La noticia se conoció durante una entrevista concedida en República Dominicana, donde Nodal se presentó como parte de su gira Pa'l Cora Tour. En conversación con el presentador Moisés Salcé en el programa Versión Original de la cadena Telemicro, el intérprete abordó tanto sus proyectos musicales como su vida personal, dejando claro que los planes de boda han cambiado de forma significativa.

Inicialmente, la ceremonia religiosa estaba prevista para mayo de 2026, tal como había adelantado la propia Ángela Aguilar meses atrás. Sin embargo, al ser consultado sobre si el lanzamiento de su nuevo álbum coincidiría con la celebración, Nodal respondió con humor: “Mira, si te llega la invitación vas a saber”, para luego aclarar con mayor seriedad que ambos eventos no estaban relacionados. “No, no, no está planeado nada del álbum con la boda ni demás. Son cosas que las tenemos por separado”, explicó.

La revelación más importante llegó después, cuando el artista confirmó que la boda religiosa ha sido aplazada sin una nueva fecha definida. “Incluso nosotros habíamos hablado mucho de que ya en mayo casarnos y todo el asunto, pero lo estamos posponiendo por pues la situación como está México”, afirmó, haciendo referencia directa a los problemas de inseguridad que atraviesa el país.

El cantante no habló desde la distancia, sino desde una experiencia personal que marcó su decisión. En febrero, tanto él como Ángela vivieron un momento de alto riesgo mientras se desplazaban en el municipio de Villanueva, en Zacatecas. La pareja quedó atrapada en medio de un fuego cruzado mientras se dirigía al aeropuerto, tras haber salido de ‘El Soyate’, el rancho familiar de los Aguilar, lugar que incluso se había considerado como posible sede de la boda.

Al recordar ese episodio, Nodal optó por un tono relajado, aunque sin restar gravedad a lo ocurrido: “Nosotros queremos que sea en Zacatecas y justo hace poquito pues casi me explota, en el carro”, comentó entre risas. Luego añadió una reflexión que conecta con la forma en que muchos mexicanos enfrentan situaciones difíciles: “Es que está grave, grave. Yo me estoy riendo porque sabes cómo somos los mexicanos con esto de tomarlo de la mejor manera”.

Ante la incertidumbre, el artista dejó claro que la prioridad es garantizar condiciones seguras para un evento de esa magnitud. Cuando fue consultado sobre una posible nueva fecha, su respuesta fue contundente: “No sé… Sí, pues realmente hasta que la situación mejore en México, vamos a hacerlo”. De esta manera, el futuro del enlace religioso queda completamente sujeto a la evolución del contexto de seguridad en el país.

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Más allá del aplazamiento, Nodal también aprovechó el espacio para hablar abiertamente sobre su relación con Ángela Aguilar, destacando el impacto que ha tenido en su vida personal. Sus palabras reflejan una visión profundamente emocional del vínculo que comparten. “Pues yo creo que Ángela para mí le hace todo el honor a su nombre, para mí es un ángel. Siento que me ha salvado e tantos aspectos de la vida, me ha llenado de amor, me ha llenado de tanta enseñanza”, expresó.

El cantante fue aún más directo al referirse al tipo de amor que ha encontrado en su esposa: “Y al final del día, yo creo que es la persona que me ha enseñado realmente cómo es el amor, la única persona que no me ha pedido nada a cambio, me ha entregado todo y le ha ido muy mal y muy duro por entregarlo todo”. Estas declaraciones también hacen alusión a las críticas públicas que ha enfrentado la relación desde sus inicios.

Pese a los obstáculos, Nodal reafirmó su compromiso emocional con la cantante: “Y está conmigo hasta la muerte y yo estoy con ella hasta la muerte. Yo creo que esta prueba que nos puso la vida y el destino y demás está muy fuerte y es muy grande, pero bendito Dios, vamos a terminar juntos”. Con estas palabras, deja claro que, aunque la boda religiosa se retrase, la solidez de su relación sigue siendo la prioridad.