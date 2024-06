Nodal reveló que llevaba 'muchos meses' sin tener intimidad con Cazzu

Tras el polémico anuncio de la relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, los seguidores de los cantantes involucrados han estado revisando las señales que indican una verdad mucho más acertada de la ruptura con Cazzu.

Justamente una de ellas ha sido la que indica la fecha en la que la situación empezó a ir de mal en peor. Aunque oficialmente el artista la anunció en sus redes sociales, quedaron en el aire algunas incógnitas que ninguno quiso aclarar.

Christian Nodal otorgó una entrevista en diciembre del 2023 para el medio español ‘La Resistencia’ en donde le preguntaron sobre su intimidad con Cazzu, quien apenas había dado a luz a su primogénita Inti en septiembre de ese año.

La respuesta de Nodal para ese momento no dejó entrever que la situación entre ambos podía estar mal, sin embargo, ahora podría concordar con el distanciamiento emocional y físico entre ambos padres de familia al muy poco tiempo de haber nacido Inti.

David Broncano, el presentador del programa, le preguntó a Nodal cuántas veces había tenido encuentros íntimos con Cazzu en los últimos 60 días, a lo que el artista le respondió: “ahorita no hay nada de nada”. Debido a que la cantante había tenido a la bebé por cesárea el 14 de septiembre.

Sin embargo, haciendo cuentas mentales, cayó en cuenta que había pasado quizá más tiempo del necesario: “Es que tengo tres meses ya de que nació mi hija. ¿Tú sabes que una regla después del postparto es de 60 días… No, ya me perdí…? 90 por ahí… Muchos meses, la verdad. Eso está pasando”, dijo el cantante.

Adicionalmente, luego de conocerse más a fondo esta entrevista, la nueva especulación en redes sociales es que Cazzu no ha querido dar más detalles sobre la ruptura con Christian Nodal y la nueva relación con Ángela Aguilar debido a que la familia del cantante la silenció.

En México, los medios de comunicación difundieron el rumor de que se dice que los padres de Christian Nodal le dieron al menos tres casas a artista argentina y un depositó de 9 millones de dólares en una cuenta bancaria destinada para su hija Inti.

"Nodal le habría puesto a Cazzu y a la nena una cuenta bancaria escalofriante de 9 millones de dólares, que va a manejar Cazzu hasta que la bebé cumpla 18 años. Por eso no va a decir nada, por eso no va a meterse en la relación con Ángela Aguilar”, dijo Javier Ceriani, presentador de ‘Chisme No Like’.